https://ria.ru/20250914/drony-2041830236.html
На Краматорско-Дружковском направлении уничтожили два украинских дрона
На Краматорско-Дружковском направлении уничтожили два украинских дрона - РИА Новости, 14.09.2025
На Краматорско-Дружковском направлении уничтожили два украинских дрона
Расчёты FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск тараном сбили два беспилотника R-34 "Вампир" украинских войск на Краматорско-Дружковском РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T14:13:00+03:00
2025-09-14T14:13:00+03:00
2025-09-14T14:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Расчёты FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск тараном сбили два беспилотника R-34 "Вампир" украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Оба дрона противника были уничтожены до подлёта к позициям российских подразделений. Аппараты R-34 "Вампир" были оснащены боевой нагрузкой для сбросов", — отметили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что своевременные действия операторов ударных беспилотников позволили предотвратить атаку и сохранить безопасность российских позиций.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
На Краматорско-Дружковском направлении уничтожили два украинских дрона
МО: ВС РФ сбили 2 дрона ВСУ R-34 "Вампир" на Краматорско-Дружковском направлении