На Краматорско-Дружковском направлении уничтожили два украинских дрона

На Краматорско-Дружковском направлении уничтожили два украинских дрона - РИА Новости, 14.09.2025

На Краматорско-Дружковском направлении уничтожили два украинских дрона

14.09.2025

ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Расчёты FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск тараном сбили два беспилотника R-34 "Вампир" украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Оба дрона противника были уничтожены до подлёта к позициям российских подразделений. Аппараты R-34 "Вампир" были оснащены боевой нагрузкой для сбросов", — отметили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что своевременные действия операторов ударных беспилотников позволили предотвратить атаку и сохранить безопасность российских позиций.

