В Белгородской области за сутки сбили около 180 дронов

В Белгородской области за сутки сбили около 180 дронов - РИА Новости, 14.09.2025

В Белгородской области за сутки сбили около 180 дронов

Около 180 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, 10 мирных жителей обратились за медицинской помощью

2025-09-14T11:40:00+03:00

2025-09-14T11:40:00+03:00

2025-09-14T11:40:00+03:00

БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Около 180 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, 10 мирных жителей обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 56 населенных пунктов в 10 муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 55 снарядов и зафиксированы атаки 244 беспилотниками, из них 178 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 11 многоквартирных домах, 14 частных домовладениях, двух административных зданиях, предприятии, двух коммерческих и четырех социальных объектах, сельхозпредприятии, сельхозтехнике, 44 транспортных средствах, также пострадал мемориал погибшим воинам. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Белянка, Вознесеновка, Зиборовка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка совершены атаки 132 беспилотников, 120 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка вследствие детонации дрона ранена женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что по Белгороду совершены удары 32 беспилотников, 21 из которых сбит, пострадали шесть мирных жителей, в Белгородском районе выпущено 12 боеприпасов и совершены удары 27 беспилотников, 22 из которых сбиты, за медпомощью обратился мужчина, пострадавший 11 сентября. По данным главы области, в Валуйском округе выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 14 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты, в Грайворонском округе выпущено 18 боеприпасов и нанесены удары 22 беспилотников, 3 из которых сбиты. В Волоконовском районе два поселка атакованы по одному беспилотнику, в Новооскольском округе и Ракитянском районе зафиксировано по одной атаке дронов, отметил губернатор. "В Краснояружском районе посёлки Дубино, Красная Яруга, сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Романовка, Староселье и Теребрено подверглись 5 обстрелам с применением 23 боеприпасов и 24 атакам 12 беспилотников, один из которых сбит. В районе посёлка Дубино от удара беспилотника ранены два человека", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

