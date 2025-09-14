Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области за сутки сбили около 180 дронов - РИА Новости, 14.09.2025
11:40 14.09.2025
В Белгородской области за сутки сбили около 180 дронов
Около 180 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, 10 мирных жителей обратились за медицинской помощью,... РИА Новости, 14.09.2025
© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Владимир Корнев
Перейти в медиабанк
Вид на город Белгород. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Около 180 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, 10 мирных жителей обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 56 населенных пунктов в 10 муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 55 снарядов и зафиксированы атаки 244 беспилотниками, из них 178 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 11 многоквартирных домах, 14 частных домовладениях, двух административных зданиях, предприятии, двух коммерческих и четырех социальных объектах, сельхозпредприятии, сельхозтехнике, 44 транспортных средствах, также пострадал мемориал погибшим воинам.
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
ПВО сбила за ночь 80 украинских беспилотников
Вчера, 07:32
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Белянка, Вознесеновка, Зиборовка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка совершены атаки 132 беспилотников, 120 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка вследствие детонации дрона ранена женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Белгороду совершены удары 32 беспилотников, 21 из которых сбит, пострадали шесть мирных жителей, в Белгородском районе выпущено 12 боеприпасов и совершены удары 27 беспилотников, 22 из которых сбиты, за медпомощью обратился мужчина, пострадавший 11 сентября. По данным главы области, в Валуйском округе выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 14 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты, в Грайворонском округе выпущено 18 боеприпасов и нанесены удары 22 беспилотников, 3 из которых сбиты. В Волоконовском районе два поселка атакованы по одному беспилотнику, в Новооскольском округе и Ракитянском районе зафиксировано по одной атаке дронов, отметил губернатор.
"В Краснояружском районе посёлки Дубино, Красная Яруга, сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Романовка, Староселье и Теребрено подверглись 5 обстрелам с применением 23 боеприпасов и 24 атакам 12 беспилотников, один из которых сбит. В районе посёлка Дубино от удара беспилотника ранены два человека", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
