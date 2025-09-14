https://ria.ru/20250914/donetsk-2041847187.html
В небе над Донецком прогремели два взрыва
В небе над Донецком прогремели два взрыва - РИА Новости, 14.09.2025
В небе над Донецком прогремели два взрыва
Два взрыва прозвучали в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T15:15:00+03:00
2025-09-14T15:15:00+03:00
2025-09-14T15:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
днр
донецк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Два взрыва прозвучали в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы в небе были слышны в центре города. Судя по характерному следу на небе, отработала система противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118cfb78e900bd90d9c8f0bb3167188b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина, днр, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, ДНР, Донецк, Происшествия
В небе над Донецком прогремели два взрыва
В Донецке прогремели взрывы, над городом отработала система ПВО