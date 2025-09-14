Рейтинг@Mail.ru
В небе над Донецком прогремели два взрыва - РИА Новости, 14.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 14.09.2025
В небе над Донецком прогремели два взрыва
В небе над Донецком прогремели два взрыва
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
днр
донецк
происшествия
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Два взрыва прозвучали в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы в небе были слышны в центре города. Судя по характерному следу на небе, отработала система противовоздушной обороны.
вооруженные силы украины, украина, днр, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, ДНР, Донецк, Происшествия
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Два взрыва прозвучали в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости.
Взрывы в небе были слышны в центре города. Судя по характерному следу на небе, отработала система противовоздушной обороны.
