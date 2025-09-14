Рейтинг@Mail.ru
В ДНР сорвали 770 атак украинских БПЛА за неделю - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/dnr-2041813197.html
В ДНР сорвали 770 атак украинских БПЛА за неделю
В ДНР сорвали 770 атак украинских БПЛА за неделю - РИА Новости, 14.09.2025
В ДНР сорвали 770 атак украинских БПЛА за неделю
В ДНР сорвали 770 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T12:17:00+03:00
2025-09-14T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. В ДНР сорвали 770 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 770 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидирован 461 беспилотник, над Горловкой — 309", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что одна из атак БПЛА была предпринята по пикник-парку в Червоногвардейском районе Макеевки. Система РЭБ перехватила украинский ударный дрон "R-15", вооруженный осколочно-фугасным боеприпасом "ОФБЧ-5". Еще два реактивных БПЛА самолётного типа, которые несли на борту заряды "ОФЗБЧ-20" с поражающими элементами и были нацелены на атаку мирных кварталов, были перехвачены над Ленинским районом Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
макеевка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, макеевка, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Россия
В ДНР сорвали 770 атак украинских БПЛА за неделю

В ДНР за неделю сорвали 770 террористических атак БПЛА ВСУ по мирным жителям

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. В ДНР сорвали 770 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 770 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидирован 461 беспилотник, над Горловкой — 309", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что одна из атак БПЛА была предпринята по пикник-парку в Червоногвардейском районе Макеевки. Система РЭБ перехватила украинский ударный дрон "R-15", вооруженный осколочно-фугасным боеприпасом "ОФБЧ-5".
Еще два реактивных БПЛА самолётного типа, которые несли на борту заряды "ОФЗБЧ-20" с поражающими элементами и были нацелены на атаку мирных кварталов, были перехвачены над Ленинским районом Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала