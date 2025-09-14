https://ria.ru/20250914/dnr-2041813197.html

В ДНР сорвали 770 атак украинских БПЛА за неделю

В ДНР сорвали 770 атак украинских БПЛА за неделю - РИА Новости, 14.09.2025

В ДНР сорвали 770 атак украинских БПЛА за неделю

14.09.2025

ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. В ДНР сорвали 770 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 770 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидирован 461 беспилотник, над Горловкой — 309", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что одна из атак БПЛА была предпринята по пикник-парку в Червоногвардейском районе Макеевки. Система РЭБ перехватила украинский ударный дрон "R-15", вооруженный осколочно-фугасным боеприпасом "ОФБЧ-5". Еще два реактивных БПЛА самолётного типа, которые несли на борту заряды "ОФЗБЧ-20" с поражающими элементами и были нацелены на атаку мирных кварталов, были перехвачены над Ленинским районом Донецка.

донецкая народная республика

макеевка

россия

2025

Новости

донецкая народная республика, макеевка, россия