Десантники на учениях "Запад-2025" отрабатывают высадку в тыл "противника"
Российские десантники отрабатывают высадку в тыл условного противника в ходе военных маневров "Запад-2025", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские десантники отрабатывают высадку в тыл условного противника в ходе военных маневров "Запад-2025", сообщили в Минобороны. "В рамках учения <...> подразделения Воздушно-десантных войск России выдвинулись на аэродромы взлета. Военнослужащие приступили к загрузке боевой техники и грузов в самолеты военно-транспортной авиации ВКС. По замыслу, десантникам после перелета на дальнее расстояние на самолетах Ил-76 предстоит десантироваться в тыл условного противника и выполнить поставленную учебно-боевую задачу", — говорится в заявлении.Погрузка БМД-2 и грузов на парашютных платформах в самолеты проходила строго в соответствии с регламентом и нормативами, отметили в министерстве. Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали в пятницу. Они проходят на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Цель маневров — улучшить навыки командного состава и штабов, а также уровень взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск для обеспечения безопасности Союзного государства.Как заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, для снижения напряженности было принято решение о снижении параметров учений и переносе основных маневров вглубь территории республики от западных границ.
