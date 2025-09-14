Рейтинг@Mail.ru
Десантники на учениях "Запад-2025" отрабатывают высадку в тыл "противника"
07:05 14.09.2025 (обновлено: 09:33 14.09.2025)
Десантники на учениях "Запад-2025" отрабатывают высадку в тыл "противника"
Десантники на учениях "Запад-2025" отрабатывают высадку в тыл "противника"
безопасность
россия
белоруссия
виктор хренин
воздушно-космические силы россии
ил-76
бмд-2
ил-76мд-90а
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские десантники отрабатывают высадку в тыл условного противника в ходе военных маневров "Запад-2025", сообщили в Минобороны. "В рамках учения &lt;...&gt; подразделения Воздушно-десантных войск России выдвинулись на аэродромы взлета. Военнослужащие приступили к загрузке боевой техники и грузов в самолеты военно-транспортной авиации ВКС. По замыслу, десантникам после перелета на дальнее расстояние на самолетах Ил-76 предстоит десантироваться в тыл условного противника и выполнить поставленную учебно-боевую задачу", — говорится в заявлении.Погрузка БМД-2 и грузов на парашютных платформах в самолеты проходила строго в соответствии с регламентом и нормативами, отметили в министерстве. Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали в пятницу. Они проходят на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Цель маневров — улучшить навыки командного состава и штабов, а также уровень взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск для обеспечения безопасности Союзного государства.Как заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, для снижения напряженности было принято решение о снижении параметров учений и переносе основных маневров вглубь территории республики от западных границ.
безопасность, россия, белоруссия, виктор хренин, воздушно-космические силы россии, ил-76, бмд-2, ил-76мд-90а, учения "запад-2025"
Безопасность, Россия, Белоруссия, Виктор Хренин, Воздушно-космические силы России, Ил-76, БМД-2, Ил-76МД-90А, Учения "Запад-2025"
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские десантники отрабатывают высадку в тыл условного противника в ходе военных маневров "Запад-2025", сообщили в Минобороны.
"В рамках учения <...> подразделения Воздушно-десантных войск России выдвинулись на аэродромы взлета. Военнослужащие приступили к загрузке боевой техники и грузов в самолеты военно-транспортной авиации ВКС. По замыслу, десантникам после перелета на дальнее расстояние на самолетах Ил-76 предстоит десантироваться в тыл условного противника и выполнить поставленную учебно-боевую задачу", — говорится в заявлении.
Погрузка БМД-2 и грузов на парашютных платформах в самолеты проходила строго в соответствии с регламентом и нормативами, отметили в министерстве.
Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали в пятницу. Они проходят на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Цель маневров — улучшить навыки командного состава и штабов, а также уровень взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск для обеспечения безопасности Союзного государства.
Как заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, для снижения напряженности было принято решение о снижении параметров учений и переносе основных маневров вглубь территории республики от западных границ.
Ход Москвы и Минска напугал Польшу: сорок тысяч солдат подняты по тревоге
БезопасностьРоссияБелоруссияВиктор ХренинВоздушно-космические силы РоссииИл-76БМД-2Ил-76МД-90АУчения "Запад-2025"
 
 
