В ЦИК завершилась расшифровка результатов ДЭГ

В Москве прошла сборка ключей расшифровки результатов электронного голосования
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Процедура сборки ключей расшифрования результатов дистанционного электронного голосования и электронного голосования на экстерриториальных участках в Москве прошла в информационном центре ЦИК России, передает корреспондент РИА Новости.
Дистанционное электронное голосование на выборах в ЕДГ-2025 применялось в 24 субъектах России. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллиона избирателей.
В процедуре сборки ключей для расшифровки результатов ДЭГ участвовали участие глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов, член ЦИК России Павел Андреев, председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова, а также представители политических партий.
В Единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков.