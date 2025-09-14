Рейтинг@Mail.ru
В ЦИК завершилась расшифровка результатов ДЭГ - РИА Новости, 14.09.2025
21:49 14.09.2025
В ЦИК завершилась расшифровка результатов ДЭГ
В ЦИК завершилась расшифровка результатов ДЭГ - РИА Новости, 14.09.2025
В ЦИК завершилась расшифровка результатов ДЭГ
Процедура сборки ключей расшифрования результатов дистанционного электронного голосования и электронного голосования на экстерриториальных участках в Москве... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Процедура сборки ключей расшифрования результатов дистанционного электронного голосования и электронного голосования на экстерриториальных участках в Москве прошла в информационном центре ЦИК России, передает корреспондент РИА Новости. Дистанционное электронное голосование на выборах в ЕДГ-2025 применялось в 24 субъектах России. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллиона избирателей. В процедуре сборки ключей для расшифровки результатов ДЭГ участвовали участие глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов, член ЦИК России Павел Андреев, председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова, а также представители политических партий. В Единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков.
россия, москва, элла памфилова, ольга кириллова, дистанционное электронное голосование, единый день голосования — 2025, цик рф
Россия, Москва, Элла Памфилова, Ольга Кириллова, Дистанционное электронное голосование, Единый день голосования — 2025, ЦИК РФ
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Процедура сборки ключей расшифрования результатов дистанционного электронного голосования и электронного голосования на экстерриториальных участках в Москве прошла в информационном центре ЦИК России, передает корреспондент РИА Новости.
Дистанционное электронное голосование на выборах в ЕДГ-2025 применялось в 24 субъектах России. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллиона избирателей.
В процедуре сборки ключей для расшифровки результатов ДЭГ участвовали участие глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов, член ЦИК России Павел Андреев, председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова, а также представители политических партий.
В Единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков.
