"Проигнорируют законы". СМИ раскрыли, что произойдет в Дании из-за Украины
14:33 14.09.2025 (обновлено: 16:40 14.09.2025)
"Проигнорируют законы". СМИ раскрыли, что произойдет в Дании из-за Украины
"Проигнорируют законы". СМИ раскрыли, что произойдет в Дании из-за Украины - РИА Новости, 14.09.2025
"Проигнорируют законы". СМИ раскрыли, что произойдет в Дании из-за Украины
В Дании с нарушениями законодательства построят завод украинской компании Fire Point, производящей дальнобойные ракеты "Фламинго" и ударные дроны, сообщает...
в мире
дания
украина
владимир зеленский
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Дании с нарушениями законодательства построят завод украинской компании Fire Point, производящей дальнобойные ракеты "Фламинго" и ударные дроны, сообщает телерадиокомпания DR."Украинская Fire Point построит в Скридструпе завод, который сможет производить твердое ракетное топливо — важный компонент для некоторых из самых мощных ракет Украины. При этом проигнорируют более 20 различных правил и законов, чтобы завод был запущен как можно быстрее", — говорится в публикации.Владимир Зеленский в августе заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с радиусом действия, якобы достигающим трех тысяч километров, ожидается к началу следующего года.National Interest писал, что новое украинское "чудо-оружие" не окажет никакого влияния на ход конфликта.
дания
украина
в мире, дания, украина, владимир зеленский
В мире, Дания, Украина, Владимир Зеленский
"Проигнорируют законы". СМИ раскрыли, что произойдет в Дании из-за Украины

DR: в Дании построят завод украинской компании Fire Point с нарушением закона

© AP Photo / Efrem Lukatsky Рабочие осматривают ракету "Фламинго" на заводе на Украине
Рабочие осматривают ракету Фламинго на заводе на Украине - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочие осматривают ракету "Фламинго" на заводе на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Дании с нарушениями законодательства построят завод украинской компании Fire Point, производящей дальнобойные ракеты "Фламинго" и ударные дроны, сообщает телерадиокомпания DR.
«
"Украинская Fire Point построит в Скридструпе завод, который сможет производить твердое ракетное топливо — важный компонент для некоторых из самых мощных ракет Украины. При этом проигнорируют более 20 различных правил и законов, чтобы завод был запущен как можно быстрее", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский в августе заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с радиусом действия, якобы достигающим трех тысяч километров, ожидается к началу следующего года.
National Interest писал, что новое украинское "чудо-оружие" не окажет никакого влияния на ход конфликта.
