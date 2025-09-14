https://ria.ru/20250914/daniya-2041836174.html

"Проигнорируют законы". СМИ раскрыли, что произойдет в Дании из-за Украины

"Проигнорируют законы". СМИ раскрыли, что произойдет в Дании из-за Украины - РИА Новости, 14.09.2025

"Проигнорируют законы". СМИ раскрыли, что произойдет в Дании из-за Украины

В Дании с нарушениями законодательства построят завод украинской компании Fire Point, производящей дальнобойные ракеты "Фламинго" и ударные дроны, сообщает... РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Дании с нарушениями законодательства построят завод украинской компании Fire Point, производящей дальнобойные ракеты "Фламинго" и ударные дроны, сообщает телерадиокомпания DR."Украинская Fire Point построит в Скридструпе завод, который сможет производить твердое ракетное топливо — важный компонент для некоторых из самых мощных ракет Украины. При этом проигнорируют более 20 различных правил и законов, чтобы завод был запущен как можно быстрее", — говорится в публикации.Владимир Зеленский в августе заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с радиусом действия, якобы достигающим трех тысяч километров, ожидается к началу следующего года.National Interest писал, что новое украинское "чудо-оружие" не окажет никакого влияния на ход конфликта.

