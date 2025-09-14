Рейтинг@Mail.ru
Число жертв протестов в Непале достигло 72 человек - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/chislo-2041812386.html
Число жертв протестов в Непале достигло 72 человек
Число жертв протестов в Непале достигло 72 человек - РИА Новости, 14.09.2025
Число жертв протестов в Непале достигло 72 человек
Число погибших в результате протестов "Поколения Z" в Непале на прошлой неделе достигло 72, сообщил главный секретарь правительства страны Экнараян Арьял. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T12:12:00+03:00
2025-09-14T12:12:00+03:00
в мире
непал
катманду
беспорядки в непале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040866299_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_ff2cbe4bcd2abb536d28f10f1b228d86.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен – РИА Новости. Число погибших в результате протестов "Поколения Z" в Непале на прошлой неделе достигло 72, сообщил главный секретарь правительства страны Экнараян Арьял. "Из общего числа погибших 59 были протестующими, 10 - заключенными тюрем и трое - сотрудниками службы безопасности", - цитирует его заявление издание Online Khabar. Арьял добавил, что в ходе столкновений были ранены 134 протестующих и 57 полицейских. В свою очередь премьер-министр Непала во временном правительстве страны Сушила Карки подписала решение о выделении по 1 миллиону непальских рупий (7 тысяч долларов) в качестве помощи семьям погибших во время протестов. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погибли уже более 50 человек, более тысячи ранены. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны. Спустя почти неделю после начала беспорядков бывший верховный судья Непала Сушила Карки была приведена к присяге, чтобы возглавить переходный период в качестве следующего премьер-министра страны. Президент Непала Рам Чандра Поудел назначил Карки главой временного правительства, поставив перед ней задачу провести выборы в палату представителей (нижняя палата парламента Непала) в течение шести месяцев.
https://ria.ru/20250913/nepal-2041608656.html
https://ria.ru/20250910/nepal-2040861186.html
непал
катманду
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040866299_401:0:2801:1800_1920x0_80_0_0_8a3a5497081e075632b3dfb2e78d32ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал, катманду, беспорядки в непале
В мире, Непал, Катманду, Беспорядки в Непале
Число жертв протестов в Непале достигло 72 человек

Число жертв протестов "Поколения Z" в Непале достигло 72 человек

© AP Photo / Prakash TimalsinaПожар в правительственном комплексе Сингха Дурбар в Катманду, Непал
Пожар в правительственном комплексе Сингха Дурбар в Катманду, Непал - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Prakash Timalsina
Пожар в правительственном комплексе Сингха Дурбар в Катманду, Непал
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен – РИА Новости. Число погибших в результате протестов "Поколения Z" в Непале на прошлой неделе достигло 72, сообщил главный секретарь правительства страны Экнараян Арьял.
"Из общего числа погибших 59 были протестующими, 10 - заключенными тюрем и трое - сотрудниками службы безопасности", - цитирует его заявление издание Online Khabar.
Протест в Катманду - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Мэр Катманду почтил память представителей поколения Z, погибших в Непале
13 сентября, 09:12
Арьял добавил, что в ходе столкновений были ранены 134 протестующих и 57 полицейских.
В свою очередь премьер-министр Непала во временном правительстве страны Сушила Карки подписала решение о выделении по 1 миллиону непальских рупий (7 тысяч долларов) в качестве помощи семьям погибших во время протестов.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погибли уже более 50 человек, более тысячи ранены.
Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
Спустя почти неделю после начала беспорядков бывший верховный судья Непала Сушила Карки была приведена к присяге, чтобы возглавить переходный период в качестве следующего премьер-министра страны. Президент Непала Рам Чандра Поудел назначил Карки главой временного правительства, поставив перед ней задачу провести выборы в палату представителей (нижняя палата парламента Непала) в течение шести месяцев.
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Россиянка рассказала о ситуации в Катманду после беспорядков
10 сентября, 10:24
 
В миреНепалКатмандуБеспорядки в Непале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала