В Липецкой области один человек дважды проголосовал на выборах

Один человек дважды проголосовал на выборах депутатов совета Хлевенского района
ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Один человек проголосовал дважды на выборах депутатов совета липецкого Хлевенского района, из-за этого бюллетени на одном участке могут признать недействительными, сообщили в ЦИК РФ.
"В одной из социальных сетей размещены фото, положительно указывающие на неоднократное голосование одного избирателя на двух избирательных участках в Хлевенском муниципальном районе Липецкой области… При подведении итогов голосования на участке 19.01 планируется признать бюллетени из стационарного ящика для голосования за 13 сентября, содержащиеся в пакете недействительными. Примерное количество – 296 штук", - сообщили на видеоконференции в ЦИК РФ.
Установлено, что один и тот же человек проголосовал на двух участках в субботу и в воскресенье. На одном из них он отдал голос по просьбе знакомой-инвалида.
Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- прошли прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбрали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.
