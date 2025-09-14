Рейтинг@Mail.ru
Белгородский район со среды атаковали 256 дронов - РИА Новости, 14.09.2025
08:41 14.09.2025
Белгородский район со среды атаковали 256 дронов
Порядка 256 беспилотников со среды атаковали Белгород и Белгородский район, два человека погибли, еще 28 пострадали, также повреждены дома, квартиры и...
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
валентин демидов
происшествия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Порядка 256 беспилотников со среды атаковали Белгород и Белгородский район, два человека погибли, еще 28 пострадали, также повреждены дома, квартиры и автомобили, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В среду из-за массированных атак украинских беспилотников на Белгород и Белгородский район власти временно приостановили работу крупных торговых центров, летних площадок кафе и ресторанов. Занятия в образовательных учреждениях переведены на дистанционный формат. В пятницу мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что крупные торговые центры в Белгороде остаются закрытыми из-за угроз БПЛА. "Со среды - массированные атаки беспилотных летательных аппаратов врага на Белгородскую область. По данным силовых структур, только на Белгород и Белгородский район - 256 БПЛА. К большому горю для каждого из нас, 2 человека погибли, 28 мирных жителей ранены, 106 домов и квартир повреждены, повреждены или частично разрушены 122 автомобиля", - написал Гладков в своем канале в мессенджере MAX. Гладков также добавил, что сегодня крупные торговые центры будут закрыты.
белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, валентин демидов, происшествия
Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, Происшествия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Порядка 256 беспилотников со среды атаковали Белгород и Белгородский район, два человека погибли, еще 28 пострадали, также повреждены дома, квартиры и автомобили, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В среду из-за массированных атак украинских беспилотников на Белгород и Белгородский район власти временно приостановили работу крупных торговых центров, летних площадок кафе и ресторанов. Занятия в образовательных учреждениях переведены на дистанционный формат. В пятницу мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что крупные торговые центры в Белгороде остаются закрытыми из-за угроз БПЛА.
"Со среды - массированные атаки беспилотных летательных аппаратов врага на Белгородскую область. По данным силовых структур, только на Белгород и Белгородский район - 256 БПЛА. К большому горю для каждого из нас, 2 человека погибли, 28 мирных жителей ранены, 106 домов и квартир повреждены, повреждены или частично разрушены 122 автомобиля", - написал Гладков в своем канале в мессенджере MAX.
Гладков также добавил, что сегодня крупные торговые центры будут закрыты.
