Белгородский район со среды атаковали 256 дронов

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Порядка 256 беспилотников со среды атаковали Белгород и Белгородский район, два человека погибли, еще 28 пострадали, также повреждены дома, квартиры и автомобили, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В среду из-за массированных атак украинских беспилотников на Белгород и Белгородский район власти временно приостановили работу крупных торговых центров, летних площадок кафе и ресторанов. Занятия в образовательных учреждениях переведены на дистанционный формат. В пятницу мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что крупные торговые центры в Белгороде остаются закрытыми из-за угроз БПЛА. "Со среды - массированные атаки беспилотных летательных аппаратов врага на Белгородскую область. По данным силовых структур, только на Белгород и Белгородский район - 256 БПЛА. К большому горю для каждого из нас, 2 человека погибли, 28 мирных жителей ранены, 106 домов и квартир повреждены, повреждены или частично разрушены 122 автомобиля", - написал Гладков в своем канале в мессенджере MAX. Гладков также добавил, что сегодня крупные торговые центры будут закрыты.
