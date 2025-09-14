Рейтинг@Mail.ru
В Чечне начался единый день голосования - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/chechnja-2041785740.html
В Чечне начался единый день голосования
В Чечне начался единый день голосования - РИА Новости, 14.09.2025
В Чечне начался единый день голосования
В Чечне начался единый день голосования, жителям города Аргун и Гудермесском, Шатойском и Урус-Мартановском районах предстоит избрать депутатов Советов... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T09:07:00+03:00
2025-09-14T09:07:00+03:00
политика
аргун
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041364877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b0329351d3bd0ce5003b0c21eab3fd5.jpg
ГРОЗНЫЙ, 14 сен - РИА Новости. В Чечне начался единый день голосования, жителям города Аргун и Гудермесском, Шатойском и Урус-Мартановском районах предстоит избрать депутатов Советов депутатов муниципальных образований, передает корреспондент РИА Новости. "Избиратели выбирают депутатов в Советы депутатов Гудермесского городского поселения, Ново-Бенойского сельского поселения, города Аргун, Гой-Чуйского сельского поселения и Шатойского муниципального района", - сообщает пресс-служба Избирательной комиссии. Всего на территории республики проводится 5 муниципальных избирательных кампаний, в результате которых будут распределены 80 депутатских мандатов. По информации регионального избиркома, выборы проходят по пропорциональной и мажоритарной системам.
https://ria.ru/20250913/vybory-2041754226.html
https://ria.ru/20250914/vybory-2041781732.html
аргун
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041364877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34792bff982dd5a4ae37a1d18d7148c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, аргун, единый день голосования — 2025
Политика, Аргун, Единый день голосования — 2025
В Чечне начался единый день голосования

В Чечне начался единый день голосования на муниципальных выборах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИзбирательный бюллетень
Избирательный бюллетень - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Избирательный бюллетень. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 14 сен - РИА Новости. В Чечне начался единый день голосования, жителям города Аргун и Гудермесском, Шатойском и Урус-Мартановском районах предстоит избрать депутатов Советов депутатов муниципальных образований, передает корреспондент РИА Новости.
"Избиратели выбирают депутатов в Советы депутатов Гудермесского городского поселения, Ново-Бенойского сельского поселения, города Аргун, Гой-Чуйского сельского поселения и Шатойского муниципального района", - сообщает пресс-служба Избирательной комиссии.
Информационный центр ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Явка на выборах губернатора Курской области составила 43,88 процента
13 сентября, 23:33
Всего на территории республики проводится 5 муниципальных избирательных кампаний, в результате которых будут распределены 80 депутатских мандатов.
По информации регионального избиркома, выборы проходят по пропорциональной и мажоритарной системам.
Мужчина голосует на избирательном участке №952 в Тамбове - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В российских регионах открылись избирательные участки
Вчера, 08:37
 
ПолитикаАргунЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала