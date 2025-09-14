https://ria.ru/20250914/chechnja-2041785740.html

В Чечне начался единый день голосования

В Чечне начался единый день голосования - РИА Новости, 14.09.2025

В Чечне начался единый день голосования

В Чечне начался единый день голосования, жителям города Аргун и Гудермесском, Шатойском и Урус-Мартановском районах предстоит избрать депутатов Советов... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T09:07:00+03:00

2025-09-14T09:07:00+03:00

2025-09-14T09:07:00+03:00

политика

аргун

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041364877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b0329351d3bd0ce5003b0c21eab3fd5.jpg

ГРОЗНЫЙ, 14 сен - РИА Новости. В Чечне начался единый день голосования, жителям города Аргун и Гудермесском, Шатойском и Урус-Мартановском районах предстоит избрать депутатов Советов депутатов муниципальных образований, передает корреспондент РИА Новости. "Избиратели выбирают депутатов в Советы депутатов Гудермесского городского поселения, Ново-Бенойского сельского поселения, города Аргун, Гой-Чуйского сельского поселения и Шатойского муниципального района", - сообщает пресс-служба Избирательной комиссии. Всего на территории республики проводится 5 муниципальных избирательных кампаний, в результате которых будут распределены 80 депутатских мандатов. По информации регионального избиркома, выборы проходят по пропорциональной и мажоритарной системам.

https://ria.ru/20250913/vybory-2041754226.html

https://ria.ru/20250914/vybory-2041781732.html

аргун

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, аргун, единый день голосования — 2025