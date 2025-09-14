https://ria.ru/20250914/chechnja-2041785740.html
В Чечне начался единый день голосования
В Чечне начался единый день голосования - РИА Новости, 14.09.2025
В Чечне начался единый день голосования
В Чечне начался единый день голосования, жителям города Аргун и Гудермесском, Шатойском и Урус-Мартановском районах предстоит избрать депутатов Советов... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T09:07:00+03:00
2025-09-14T09:07:00+03:00
2025-09-14T09:07:00+03:00
политика
аргун
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041364877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b0329351d3bd0ce5003b0c21eab3fd5.jpg
ГРОЗНЫЙ, 14 сен - РИА Новости. В Чечне начался единый день голосования, жителям города Аргун и Гудермесском, Шатойском и Урус-Мартановском районах предстоит избрать депутатов Советов депутатов муниципальных образований, передает корреспондент РИА Новости. "Избиратели выбирают депутатов в Советы депутатов Гудермесского городского поселения, Ново-Бенойского сельского поселения, города Аргун, Гой-Чуйского сельского поселения и Шатойского муниципального района", - сообщает пресс-служба Избирательной комиссии. Всего на территории республики проводится 5 муниципальных избирательных кампаний, в результате которых будут распределены 80 депутатских мандатов. По информации регионального избиркома, выборы проходят по пропорциональной и мажоритарной системам.
https://ria.ru/20250913/vybory-2041754226.html
https://ria.ru/20250914/vybory-2041781732.html
аргун
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041364877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34792bff982dd5a4ae37a1d18d7148c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, аргун, единый день голосования — 2025
Политика, Аргун, Единый день голосования — 2025
В Чечне начался единый день голосования
В Чечне начался единый день голосования на муниципальных выборах
ГРОЗНЫЙ, 14 сен - РИА Новости. В Чечне начался единый день голосования, жителям города Аргун и Гудермесском, Шатойском и Урус-Мартановском районах предстоит избрать депутатов Советов депутатов муниципальных образований, передает корреспондент РИА Новости.
"Избиратели выбирают депутатов в Советы депутатов Гудермесского городского поселения, Ново-Бенойского сельского поселения, города Аргун, Гой-Чуйского сельского поселения и Шатойского муниципального района", - сообщает пресс-служба Избирательной комиссии.
Всего на территории республики проводится 5 муниципальных избирательных кампаний, в результате которых будут распределены 80 депутатских мандатов.
По информации регионального избиркома, выборы проходят по пропорциональной и мажоритарной системам.