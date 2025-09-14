Люди имеют право на мирный протест, заявил Стармер

https://ria.ru/20250914/britaniya-2041920533.html

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после субботних демонстраций в Лондоне заявил, что люди имеют право на мирный протест, но при этом нападения на полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей, неприемлемы. "Люди имеют право на мирный протест, это основа ценностей нашей страны, но мы не потерпим нападений на полицейских, выполняющих свою работу, или того, чтобы люди боялись выходить на улицу из-за своего происхождения или цвета кожи", - написал премьер-министр на своей странице в социальной сети Х. Как заявляет премьер-министр, "Британия - это нация, построенная на терпимости, разнообразии и уважении". Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" (Unite the Kingdom) собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова.

