Экс-дипломат объяснил причину протестов в Лондоне

Экс-дипломат объяснил причину протестов в Лондоне - РИА Новости, 14.09.2025

Экс-дипломат объяснил причину протестов в Лондоне

14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Протесты, охватившие Лондон в выходные, вызваны беспокойством граждан за будущее Великобритании на фоне политики властей, не соответствующей общественным интересам, заявил РИА Новости экс-посол Великобритании в Сирии и член британской Рабочей партии Питер Форд. "Эти протесты представляют собой смесь искреннего и обоснованного беспокойства общим направлением развития государства, в котором сменяющие друг друга правительства ведут страну, и более нездорового фокуса на иммигрантах, которые рассматриваются как козлы отпущения", - сказал Форд. Он добавил также, что, к его сожалению, агрессивность британских властей в отношении России, Китая и Ирана, равно как и потакание Израилю, практически не вызывают беспокойства в обществе. Форд объяснил это тем, что местные СМИ в этой области навязывают "жесткую, некритическую" позицию. По мнению Форда, у Лондона осталось не так много возможностей для реагирования на протесты, особенно после прошедшей перестановки в кабинете министров. Кроме того, как отметил экс-дипломат, власти привыкли игнорировать масштабные протесты. Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" (Unite the Kingdom) собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова.

