В Белгородской и Брянской областях из-за атак БПЛА эвакуировали УИК

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Три участковые избирательные комиссии в Белгородской области и УИК в Брянской области пришлось эвакуировать из-за атак БПЛА, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "Из-за атак беспилотных летательных аппаратов три участковые избирательные комиссии избирательных участков № 41, 243 и 294 в селе Бессоновка многострадального Белгородского района Белгородской области - наша многострадальная, героическая область. И одну участковую избирательную комиссию избирательного участка №939 в селе Негино Суземского района Брянской области в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья участников избирательного процесса пришлось эвакуировать", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

