Министр обороны Румынии прокомментировал инцидент с дроном в стране
14.09.2025
15:06 14.09.2025
Министр обороны Румынии прокомментировал инцидент с дроном в стране
Румыния в субботу готова была с помощью истребителей сбить беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны, заявил министр обороны Ионуц Моштяну. РИА Новости, 14.09.2025
в мире
румыния
россия
нато
КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Румыния в субботу готова была с помощью истребителей сбить беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны, заявил министр обороны Ионуц Моштяну. Румынское министерство национальной обороны ранее сообщило, что в субботу вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению. "Румынская армия и союзники, осуществляющие патрулирование воздушного пространства на территории Румынии, могут сбивать беспилотники, вторгающиеся в наше воздушное пространство. Пилоты наземных средств ПВО получают одобрение на военном, оперативном уровне. Они получили одобрение сегодня и будут получать его каждый раз, когда беспилотники влетят в нашу страну", - написал Моштяну в субботу вечером на своей странице в соцсети Facebook*, комментируя инцидент. По его словам, нормы, которые регулируют процедуру уничтожения воздушной цели, были разработаны этим летом, находятся на рассмотрении Высшего совета национальной обороны и будут утверждены на ближайшем заседании. А пока разрешение выдает министр или его представитель в командном составе. "Восточный страж", новая инициатива, объявленная НАТО в пятницу, усилит обороноспособность на всём восточном фланге. Мы ожидаем получения дополнительного оборудования, подробности будут опубликованы в ближайшие недели. Союзники на нашей стороне, но важно, чтобы мы сами препятствовали таким вызовам", - добавил министр.* Запрещена в РФ как экстремистская
в мире, румыния, россия, нато
В мире, Румыния, Россия, НАТО
© AP Photo / Vadim GhirdaИстребитель F-16 ВВС Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Истребитель F-16 ВВС Румынии. Архивное фото
Румыния в субботу готова была с помощью истребителей сбить беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны, заявил министр обороны Ионуц Моштяну.
Румынское министерство национальной обороны ранее сообщило, что в субботу вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению.
"Румынская армия и союзники, осуществляющие патрулирование воздушного пространства на территории Румынии, могут сбивать беспилотники, вторгающиеся в наше воздушное пространство. Пилоты наземных средств ПВО получают одобрение на военном, оперативном уровне. Они получили одобрение сегодня и будут получать его каждый раз, когда беспилотники влетят в нашу страну", - написал Моштяну в субботу вечером на своей странице в соцсети Facebook*, комментируя инцидент.
По его словам, нормы, которые регулируют процедуру уничтожения воздушной цели, были разработаны этим летом, находятся на рассмотрении Высшего совета национальной обороны и будут утверждены на ближайшем заседании. А пока разрешение выдает министр или его представитель в командном составе.
"Восточный страж", новая инициатива, объявленная НАТО в пятницу, усилит обороноспособность на всём восточном фланге. Мы ожидаем получения дополнительного оборудования, подробности будут опубликованы в ближайшие недели. Союзники на нашей стороне, но важно, чтобы мы сами препятствовали таким вызовам", - добавил министр.
* Запрещена в РФ как экстремистская
