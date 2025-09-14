Министр обороны Румынии прокомментировал инцидент с дроном в стране
Моштяну: Румыния была готова сбить БПЛА, атаковавший ее территорию
© AP Photo / Vadim GhirdaИстребитель F-16 ВВС Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Истребитель F-16 ВВС Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Румыния в субботу готова была с помощью истребителей сбить беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны, заявил министр обороны Ионуц Моштяну.
Румынское министерство национальной обороны ранее сообщило, что в субботу вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению.
"Румынская армия и союзники, осуществляющие патрулирование воздушного пространства на территории Румынии, могут сбивать беспилотники, вторгающиеся в наше воздушное пространство. Пилоты наземных средств ПВО получают одобрение на военном, оперативном уровне. Они получили одобрение сегодня и будут получать его каждый раз, когда беспилотники влетят в нашу страну", - написал Моштяну в субботу вечером на своей странице в соцсети Facebook*, комментируя инцидент.
По его словам, нормы, которые регулируют процедуру уничтожения воздушной цели, были разработаны этим летом, находятся на рассмотрении Высшего совета национальной обороны и будут утверждены на ближайшем заседании. А пока разрешение выдает министр или его представитель в командном составе.
"Восточный страж", новая инициатива, объявленная НАТО в пятницу, усилит обороноспособность на всём восточном фланге. Мы ожидаем получения дополнительного оборудования, подробности будут опубликованы в ближайшие недели. Союзники на нашей стороне, но важно, чтобы мы сами препятствовали таким вызовам", - добавил министр.
