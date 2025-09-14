https://ria.ru/20250914/bpla-2041797109.html

Войска "Юга" уничтожили две антенны управления БПЛА ВСУ

2025-09-14T10:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Расчёты FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили две антенны управления беспилотными летательными аппаратами и станцию радиолокационной системы противовоздушной обороны украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "После передачи координат разведкой дивизии операторы FPV-дронов нанесли удары по выявленным объектам и полностью уничтожили их. В том числе была поражена станция радиолокационной системы ПВО ВСУ", — отметили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что взаимодействие разведывательных подразделений с расчётами ударных беспилотников позволяет оперативно выявлять и уничтожать критически важные объекты противника в зоне СВО.

