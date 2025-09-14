Рейтинг@Mail.ru
Войска "Юга" уничтожили две антенны управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 14.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/bpla-2041797109.html
Войска "Юга" уничтожили две антенны управления БПЛА ВСУ
Войска "Юга" уничтожили две антенны управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 14.09.2025
Войска "Юга" уничтожили две антенны управления БПЛА ВСУ
Расчёты FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили две антенны управления беспилотными летательными аппаратами и... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T10:15:00+03:00
2025-09-14T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006137735_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2629e34aa72ff9d504cbb93aec8eda2.jpg
ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Расчёты FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили две антенны управления беспилотными летательными аппаратами и станцию радиолокационной системы противовоздушной обороны украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "После передачи координат разведкой дивизии операторы FPV-дронов нанесли удары по выявленным объектам и полностью уничтожили их. В том числе была поражена станция радиолокационной системы ПВО ВСУ", — отметили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что взаимодействие разведывательных подразделений с расчётами ударных беспилотников позволяет оперативно выявлять и уничтожать критически важные объекты противника в зоне СВО.
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Войска "Юга" уничтожили две антенны управления БПЛА ВСУ

ВС РФ уничтожили антенны управления БПЛА на Краматорско-Дружковском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Расчёты FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили две антенны управления беспилотными летательными аппаратами и станцию радиолокационной системы противовоздушной обороны украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
«
"После передачи координат разведкой дивизии операторы FPV-дронов нанесли удары по выявленным объектам и полностью уничтожили их. В том числе была поражена станция радиолокационной системы ПВО ВСУ", — отметили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что взаимодействие разведывательных подразделений с расчётами ударных беспилотников позволяет оперативно выявлять и уничтожать критически важные объекты противника в зоне СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
