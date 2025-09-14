https://ria.ru/20250914/bpla-2041797109.html
Войска "Юга" уничтожили две антенны управления БПЛА ВСУ
Войска "Юга" уничтожили две антенны управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 14.09.2025
Войска "Юга" уничтожили две антенны управления БПЛА ВСУ
Расчёты FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили две антенны управления беспилотными летательными аппаратами и... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T10:15:00+03:00
2025-09-14T10:15:00+03:00
2025-09-14T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006137735_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2629e34aa72ff9d504cbb93aec8eda2.jpg
ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Расчёты FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили две антенны управления беспилотными летательными аппаратами и станцию радиолокационной системы противовоздушной обороны украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "После передачи координат разведкой дивизии операторы FPV-дронов нанесли удары по выявленным объектам и полностью уничтожили их. В том числе была поражена станция радиолокационной системы ПВО ВСУ", — отметили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что взаимодействие разведывательных подразделений с расчётами ударных беспилотников позволяет оперативно выявлять и уничтожать критически важные объекты противника в зоне СВО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006137735_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3000fe0ff493645102e9219ea24ff854.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Войска "Юга" уничтожили две антенны управления БПЛА ВСУ
ВС РФ уничтожили антенны управления БПЛА на Краматорско-Дружковском направлении