В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

2025-09-14T08:58:00+03:00

2025-09-14T08:58:00+03:00

2025-09-14T08:59:00+03:00

БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, который был объявлен в четверг в 7.33 (мск), отменен на всей территории Белгородской области спустя примерно трое суток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора. Региональное ГУ МЧС в своём Telegram‑канале 10 сентября в 08:08 мск объявило об опасности атаки беспилотников в Белгороде и Белгородском районе. Впоследствии, в течение четырех дней, ведомство еще 62 раза сообщало о повторной угрозе атаки БПЛА на этой территории. По информации губернатора, со среды только на Белгород и Белгородский район были совершены атаки 256 БПЛА. Два человека погибли, 28 мирных жителей ранены, 106 жилых объектов и 122 автомобиля повреждены.

