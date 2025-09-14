Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 14.09.2025 (обновлено: 08:59 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/bpla-2041783163.html
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.09.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, который был объявлен в четверг в 7.33 (мск), отменен на всей территории Белгородской области спустя... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T08:58:00+03:00
2025-09-14T08:59:00+03:00
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040846374_0:388:960:928_1920x0_80_0_0_7b3afcb4e7817da22a6157842033ceb3.jpg
БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, который был объявлен в четверг в 7.33 (мск), отменен на всей территории Белгородской области спустя примерно трое суток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора. Региональное ГУ МЧС в своём Telegram‑канале 10 сентября в 08:08 мск объявило об опасности атаки беспилотников в Белгороде и Белгородском районе. Впоследствии, в течение четырех дней, ведомство еще 62 раза сообщало о повторной угрозе атаки БПЛА на этой территории. По информации губернатора, со среды только на Белгород и Белгородский район были совершены атаки 256 БПЛА. Два человека погибли, 28 мирных жителей ранены, 106 жилых объектов и 122 автомобиля повреждены.
https://ria.ru/20250913/gladkov-2041606195.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040846374_0:298:960:1018_1920x0_80_0_0_2b78284035f4657d4922005d3ab902a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области спустя примерно трое суток отменили сигнал атаки БПЛА

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду
Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, который был объявлен в четверг в 7.33 (мск), отменен на всей территории Белгородской области спустя примерно трое суток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Массированная атака на Белгород продолжается четвертый день
13 сентября, 08:55
Региональное ГУ МЧС в своём Telegram‑канале 10 сентября в 08:08 мск объявило об опасности атаки беспилотников в Белгороде и Белгородском районе. Впоследствии, в течение четырех дней, ведомство еще 62 раза сообщало о повторной угрозе атаки БПЛА на этой территории.
По информации губернатора, со среды только на Белгород и Белгородский район были совершены атаки 256 БПЛА. Два человека погибли, 28 мирных жителей ранены, 106 жилых объектов и 122 автомобиля повреждены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БелгородБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала