В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА

08:13 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
безопасность, пензенская область, олег мельниченко
Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко
Последствия атаки БПЛА . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
