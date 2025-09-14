https://ria.ru/20250914/bpla-2041778966.html
В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 14.09.2025
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
