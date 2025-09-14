"Билайн" прервал 850 тысяч звонков россиянам при получении кода "Госуслуг"

https://ria.ru/20250914/bilajn-2041777371.html

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский оператор связи "Билайн" за последние три недели прервал 850 тысяч звонков россиянам при получении ими кода верификации на "Госуслугах", подсчитали для РИА Новости в компании. "С 21 августа по 11 сентября (20 дней) 850 тысяч звонков прервали", - сообщили там. Ранее агентство заметило, что оператор начал прерывать звонки россиянам во время получения ими кода авторизации через "Госуслуги" и после сообщать о подозрительном звонке в смс. Оператор предупреждает, что коды во время звонка просят только мошенники, в том числе в мессенджерах. С 1 сентября в силу вступил ряд мер федерального закона о защите граждан от мошенников. Так, россияне могут установить самозапрет на телефонные спам-звонки, например, рекламные предложения или опросы. Направить запрос на блокировку спам-звонков граждане могут через своих сотовых операторов. Также смс-код для смены пароля на "Госуслугах" теперь приходит не только после окончания телефонного вызова, но и с временной задержкой.

