Рейтинг@Mail.ru
"Билайн" прервал 850 тысяч звонков россиянам при получении кода "Госуслуг" - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:50 14.09.2025 (обновлено: 10:20 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/bilajn-2041777371.html
"Билайн" прервал 850 тысяч звонков россиянам при получении кода "Госуслуг"
"Билайн" прервал 850 тысяч звонков россиянам при получении кода "Госуслуг" - РИА Новости, 14.09.2025
"Билайн" прервал 850 тысяч звонков россиянам при получении кода "Госуслуг"
Российский оператор связи "Билайн" за последние три недели прервал 850 тысяч звонков россиянам при получении ими кода верификации на "Госуслугах", подсчитали... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T07:50:00+03:00
2025-09-14T10:20:00+03:00
билайн
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764057944_0:23:2000:1148_1920x0_80_0_0_5c12fee6e13774cdf77f21c885bbe1bf.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский оператор связи "Билайн" за последние три недели прервал 850 тысяч звонков россиянам при получении ими кода верификации на "Госуслугах", подсчитали для РИА Новости в компании. "С 21 августа по 11 сентября (20 дней) 850 тысяч звонков прервали", - сообщили там. Ранее агентство заметило, что оператор начал прерывать звонки россиянам во время получения ими кода авторизации через "Госуслуги" и после сообщать о подозрительном звонке в смс. Оператор предупреждает, что коды во время звонка просят только мошенники, в том числе в мессенджерах. С 1 сентября в силу вступил ряд мер федерального закона о защите граждан от мошенников. Так, россияне могут установить самозапрет на телефонные спам-звонки, например, рекламные предложения или опросы. Направить запрос на блокировку спам-звонков граждане могут через своих сотовых операторов. Также смс-код для смены пароля на "Госуслугах" теперь приходит не только после окончания телефонного вызова, но и с временной задержкой.
https://ria.ru/20250520/moshenniki-2018058639.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764057944_181:0:1961:1335_1920x0_80_0_0_1157853c243589381818f75c1559c90e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, россия
Билайн, Россия
"Билайн" прервал 850 тысяч звонков россиянам при получении кода "Госуслуг"

"Билайн" прервал 850 тысяч звонков россиянам при получении кода на "Госуслугах"

© РИА Новости / Евгений КолотевЛоготип "Билайн" на экране смартфона
Логотип Билайн на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Евгений Колотев
Логотип "Билайн" на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский оператор связи "Билайн" за последние три недели прервал 850 тысяч звонков россиянам при получении ими кода верификации на "Госуслугах", подсчитали для РИА Новости в компании.
"С 21 августа по 11 сентября (20 дней) 850 тысяч звонков прервали", - сообщили там.
Ранее агентство заметило, что оператор начал прерывать звонки россиянам во время получения ими кода авторизации через "Госуслуги" и после сообщать о подозрительном звонке в смс. Оператор предупреждает, что коды во время звонка просят только мошенники, в том числе в мессенджерах.
С 1 сентября в силу вступил ряд мер федерального закона о защите граждан от мошенников. Так, россияне могут установить самозапрет на телефонные спам-звонки, например, рекламные предложения или опросы. Направить запрос на блокировку спам-звонков граждане могут через своих сотовых операторов.
Также смс-код для смены пароля на "Госуслугах" теперь приходит не только после окончания телефонного вызова, но и с временной задержкой.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
МВД рассказало о схемах мошенничества на "Госуслугах"
20 мая, 14:37
 
БилайнРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала