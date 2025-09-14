https://ria.ru/20250914/bezopasnost-2041764860.html
СМИ: Трамп попросил у конгресса деньги на усиление безопасности чиновников
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа просит у конгресса 58 миллионов долларов для усиления безопасности для органов исполнительной и судебной власти на фоне убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника Белого дома. "Администрация Трампа просит у конгресса дополнительные 58 миллионов долларов для усиления безопасности для органов исполнительной и судебной власти после убийства... Чарли Кирка", - отмечает агентство со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома. Блумберг напоминает, что данный запрос на дополнительное выделение средств появился до крайнего срока по принятию бюджета по финансированию правительства: 30 сентября. Основатель портала Punchbowl Джейк Шерман добавил в своем сообщении в соцсети X, что Белый дом также поддерживает выделение дополнительных средств на защиту самих членов конгресса. Сторонник Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Он выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В мае 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который, в результате, попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN сообщал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Администрация президента США Дональда Трампа просит у конгресса 58 миллионов долларов для усиления безопасности для органов исполнительной и судебной власти на фоне убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка, передает агентство
Блумберг со ссылкой на чиновника Белого дома.
"Администрация Трампа просит у конгресса дополнительные 58 миллионов долларов для усиления безопасности для органов исполнительной и судебной власти после убийства... Чарли Кирка", - отмечает агентство со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.
Блумберг напоминает, что данный запрос на дополнительное выделение средств появился до крайнего срока по принятию бюджета по финансированию правительства: 30 сентября.
Основатель портала Punchbowl Джейк Шерман добавил в своем сообщении в соцсети X, что Белый дом также поддерживает выделение дополнительных средств на защиту самих членов конгресса.
Сторонник Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Он выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В мае 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который, в результате, попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN сообщал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.