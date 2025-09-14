https://ria.ru/20250914/bespilotniki-2041863739.html

В Белгородской области сбили шесть беспилотников

Варвара Скокшина

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Силы ПВО в период с 12.00 мск до 16.00 мск сбили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Четырнадцатого сентября текущего года в период с 12.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

