В Нижегородской области отразили атаку беспилотников

2025-09-14T10:03:00+03:00

2025-09-14T10:03:00+03:00

2025-09-14T10:10:00+03:00

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Атака БПЛА отражена утром в воскресенье над промзоной одного из округов Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.Ранее Минобороны РФ сообщало, что пять беспилотников уничтожено над Нижегородской областью прошедшей ночью и еще один в период с 8.00 мск до 8.30 мск."Сегодня утром отражена атака БПЛА над промзоной одного из округов Нижегородской области. По предварительной информации, последствия не зафиксированы", - написал Никитин в Telegram-канале.

2025

нижегородская область, происшествия