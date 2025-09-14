https://ria.ru/20250914/bespilotniki-2041789774.html

Над Курской, Рязанской и Нижегородской областями сбили пять дронов

Над Курской, Рязанской и Нижегородской областями сбили пять дронов - РИА Новости, 14.09.2025

Над Курской, Рязанской и Нижегородской областями сбили пять дронов

Средства ПВО с 08.00 до 8.30 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T09:27:00+03:00

2025-09-14T09:27:00+03:00

2025-09-14T09:29:00+03:00

нижегородская область

россия

происшествия

рязанская область

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 08.00 до 8.30 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Четырнадцатого сентября текущего года с 08.00 до 08.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три - над территорией Курской области, один – над территорией Рязанской области и один – над территорией Нижегородской области", - говорится сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

нижегородская область

россия

рязанская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижегородская область, россия, происшествия, рязанская область, курская область