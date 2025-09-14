https://ria.ru/20250914/bespilotniki-2041789774.html
Над Курской, Рязанской и Нижегородской областями сбили пять дронов
Средства ПВО с 08.00 до 8.30 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 08.00 до 8.30 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Четырнадцатого сентября текущего года с 08.00 до 08.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три - над территорией Курской области, один – над территорией Рязанской области и один – над территорией Нижегородской области", - говорится сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
