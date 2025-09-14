Рейтинг@Mail.ru
При атаке беспилотников в Новгородской области никто не пострадал
09:04 14.09.2025
При атаке беспилотников в Новгородской области никто не пострадал
При атаке беспилотников в Новгородской области никто не пострадал - РИА Новости, 14.09.2025
При атаке беспилотников в Новгородской области никто не пострадал
Пострадавших и разрушений при атаке беспилотников в Новгородской области нет, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.
происшествия
россия
новгородская область
александра дронова
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при атаке беспилотников в Новгородской области нет, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что с субботы на воскресенье силами и средствами ПВО над Новгородской областью уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. "Жертв, пострадавших и разрушений нет. Спасибо силам ПВО Минобороны России!" - поблагодарил Дронов. Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА не следует к ним приближаться и трогать, а надо сообщить по номеру 112. Как сообщили ранее в Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 80 украинских беспилотников над различными регионами России.
россия
новгородская область
происшествия, россия, новгородская область, александра дронова
Происшествия, Россия, Новгородская область, Александра Дронова
При атаке беспилотников в Новгородской области никто не пострадал

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при атаке беспилотников в Новгородской области нет, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что с субботы на воскресенье силами и средствами ПВО над Новгородской областью уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
"Жертв, пострадавших и разрушений нет. Спасибо силам ПВО Минобороны России!" - поблагодарил Дронов.
Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА не следует к ним приближаться и трогать, а надо сообщить по номеру 112.
Как сообщили ранее в Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 80 украинских беспилотников над различными регионами России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияРоссияНовгородская областьАлександра Дронова
 
 
