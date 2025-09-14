https://ria.ru/20250914/bespilotniki-2041783849.html

При атаке беспилотников в Новгородской области никто не пострадал

При атаке беспилотников в Новгородской области никто не пострадал - РИА Новости, 14.09.2025

При атаке беспилотников в Новгородской области никто не пострадал

Пострадавших и разрушений при атаке беспилотников в Новгородской области нет, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале. 14.09.2025

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при атаке беспилотников в Новгородской области нет, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что с субботы на воскресенье силами и средствами ПВО над Новгородской областью уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. "Жертв, пострадавших и разрушений нет. Спасибо силам ПВО Минобороны России!" - поблагодарил Дронов. Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА не следует к ним приближаться и трогать, а надо сообщить по номеру 112. Как сообщили ранее в Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 80 украинских беспилотников над различными регионами России.

