При атаке беспилотников в Новгородской области никто не пострадал
При атаке беспилотников в Новгородской области никто не пострадал
Пострадавших и разрушений при атаке беспилотников в Новгородской области нет, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2025
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при атаке беспилотников в Новгородской области нет, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что с субботы на воскресенье силами и средствами ПВО над Новгородской областью уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. "Жертв, пострадавших и разрушений нет. Спасибо силам ПВО Минобороны России!" - поблагодарил Дронов. Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА не следует к ним приближаться и трогать, а надо сообщить по номеру 112. Как сообщили ранее в Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 80 украинских беспилотников над различными регионами России.
