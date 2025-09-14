Рейтинг@Mail.ru
Бербок высказалась о новом плане по Украине - РИА Новости, 14.09.2025
12:35 14.09.2025 (обновлено: 16:43 14.09.2025)
Бербок высказалась о новом плане по Украине
в мире
украина
россия
нью-йорк (город)
мария захарова
дмитрий полянский
анналена бербок
оон
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На Украину могут быть отправлены миротворцы после успешного окончания переговоров, допустила председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок в интервью немецкому изданию Bild."Если будет достигнуто мирное соглашение, оно должно быть максимально защищено. И если большинство государств-членов заявят, что для этого также потребуются 'голубые каски', то это, надеюсь, может обеспечить прочный мир", — указала она.По мнению бывшей главы МИД Германии, миротворческие миссии сейчас необходимы более, чем когда-либо.В Нью-Йорке 9 сентября начала работу юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН. Бербок избрали ее председателем голосами 167 государств. Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский в этой связи заявил, что бывшая глава немецкого МИД запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, со своей стороны, назвала позором избрание Бербок, которая гордится дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.
украина
россия
нью-йорк (город)
в мире, украина, россия, нью-йорк (город), мария захарова, дмитрий полянский, анналена бербок, оон, нато, bild
В мире, Украина, Россия, Нью-Йорк (город), Мария Захарова, Дмитрий Полянский, Анналена Бербок, ООН, НАТО, Bild
© AP Photo / Rafiq MaqboolАнналена Бербок
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На Украину могут быть отправлены миротворцы после успешного окончания переговоров, допустила председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок в интервью немецкому изданию Bild.
"Если будет достигнуто мирное соглашение, оно должно быть максимально защищено. И если большинство государств-членов заявят, что для этого также потребуются 'голубые каски', то это, надеюсь, может обеспечить прочный мир", — указала она.
По мнению бывшей главы МИД Германии, миротворческие миссии сейчас необходимы более, чем когда-либо.
В Нью-Йорке 9 сентября начала работу юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН. Бербок избрали ее председателем голосами 167 государств. Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский в этой связи заявил, что бывшая глава немецкого МИД запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, со своей стороны, назвала позором избрание Бербок, которая гордится дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.
В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.
В миреУкраинаРоссияНью-Йорк (город)Мария ЗахароваДмитрий ПолянскийАнналена БербокООННАТОBild
 
 
