Связисты оборудовали пункты управления на учениях "Запад-2025"

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Военные связисты Вооруженных Сил Российской Федерации оборудовали в назначенных районах на территории Республики Беларусь пункты управления и защищенные узлы связи, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "На полигоне "Борисовский" вооруженных сил Республики Беларусь были созданы современные пункты управления, оснащенные цифровыми средствами связи и автоматизации. Военные связисты обеспечили развертывание цифровых каналов передачи информации, работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, видеоконференцсвязи на командных пунктах", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что средствами РЭБ была создана защита пунктов управления от беспилотных летательных аппаратов условного противника. При организации управления подразделениями военные связисты используют широкий спектр БПЛА, подчеркнули в российском военном ведомстве.

