Связисты оборудовали пункты управления на учениях "Запад-2025"
11:25 14.09.2025
Связисты оборудовали пункты управления на учениях "Запад-2025"
Связисты оборудовали пункты управления на учениях "Запад-2025"
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
учения "запад-2025"
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Военные связисты Вооруженных Сил Российской Федерации оборудовали в назначенных районах на территории Республики Беларусь пункты управления и защищенные узлы связи, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "На полигоне "Борисовский" вооруженных сил Республики Беларусь были созданы современные пункты управления, оснащенные цифровыми средствами связи и автоматизации. Военные связисты обеспечили развертывание цифровых каналов передачи информации, работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, видеоконференцсвязи на командных пунктах", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что средствами РЭБ была создана защита пунктов управления от беспилотных летательных аппаратов условного противника. При организации управления подразделениями военные связисты используют широкий спектр БПЛА, подчеркнули в российском военном ведомстве.
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), учения "запад-2025"
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Учения "Запад-2025"
Связисты. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Военные связисты Вооруженных Сил Российской Федерации оборудовали в назначенных районах на территории Республики Беларусь пункты управления и защищенные узлы связи, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"На полигоне "Борисовский" вооруженных сил Республики Беларусь были созданы современные пункты управления, оснащенные цифровыми средствами связи и автоматизации. Военные связисты обеспечили развертывание цифровых каналов передачи информации, работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, видеоконференцсвязи на командных пунктах", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что средствами РЭБ была создана защита пунктов управления от беспилотных летательных аппаратов условного противника.
При организации управления подразделениями военные связисты используют широкий спектр БПЛА, подчеркнули в российском военном ведомстве.
Минобороны Белоруссии рассказало о ходе учений "Запад-2025"
