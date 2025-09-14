https://ria.ru/20250914/belgorodskaya-2041799051.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.09.2025
БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Новый сигнал угрозы атаки БПЛА объявили на территории региона спустя примерно 2,5 часа после отмены предыдущего, который длился трое суток. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал Гладков в Telegram-канале.
