В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
10:28 14.09.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Новый сигнал угрозы атаки БПЛА объявили на территории региона спустя примерно 2,5 часа после отмены предыдущего, который длился трое суток. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал Гладков в Telegram-канале.
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Вид на город Белгород. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Новый сигнал угрозы атаки БПЛА объявили на территории региона спустя примерно 2,5 часа после отмены предыдущего, который длился трое суток.
"Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал Гладков в Telegram-канале.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
При атаке беспилотников в Новгородской области никто не пострадал
Вчера, 09:04
 
Безопасность Белгородская область Вячеслав Гладков
 
 
