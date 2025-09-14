В США выставили на аукцион редкое письмо Фрэнка Синатры
В США выставили на аукцион письмо Фрэнка Синатры о похищении сына
© AP PhotoАмериканский певец и актер Фрэнк Синатра с женой актрисой Авой Гарднер
Американский певец и актер Фрэнк Синатра с женой актрисой Авой Гарднер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Письмо легендарного певца Фрэнка Синатры о похищении его сына, в котором он высказывает тюремному священнику свою фрустрацию в отношении просьбы простить виновных в организации вымогательства, выставлено на аукцион в США, заявил аукционный дом Bonhams.
Фрэнк Синатра-младший был похищен 8 декабря 1963 года двумя мужчинами с целью выкупа в 240 тысяч долларов, который его отец выплатил с помощью ФБР. Сына певца преступники отпустили, а впоследствии предстали перед судом и были приговорены к тюремному заключению. При этом их адвокат во время слушаний утверждал, что 19-летний сын Синатры якобы организовал похищение намеренно, с целью получения большей известности и запуска своей собственной карьеры.
"Я чувствую, что должен сказать вам, что, по моему мнению, с вашей стороны самонадеянно просить нас простить их, поскольку сама эта просьба предполагает, что мы питаем некоторую неприязнь к Кинану и Амслеру или что мы выразили такую неприязнь или иным образом пытались наказать их или способствовать их наказанию", - написал Синатра-старший в письме священнику тюрьмы, где содержались похитители его сына.
Певец в письме назвал утверждения адвоката преступников о якобы намеренной организации похищения "еще одним преступлением против общества", отметив, что "облако подозрений, нависшее над его головой, будет продолжать оказывать негативное влияние на его жизнь и карьеру".
Аукцион проходит в онлайн формате в Лос-Анджелесе и завершится 25 сентября. Предварительная оценка данного лота варьируется от 20 до 30 тысяч долларов.