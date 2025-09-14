Рейтинг@Mail.ru
РКН сообщил о 18 фишинговых атаках на ресурсы единого дня голосования - РИА Новости, 14.09.2025
14:33 14.09.2025
РКН сообщил о 18 фишинговых атаках на ресурсы единого дня голосования
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам обнаружил 18 фишинговых атак на ресурсы Единого дня голосования 2025 года, заявил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко. "Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ – структура при ФСБ России) выявлено 18 фишинговых атак на ресурсы Единого дня голосования-2025", - сказал Ижко в информационном центре ЦИК. Представитель Роскомнадзора отметил, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) ограничил упомянутые ресурсы в рамках Регламента противодействия компьютерным атакам. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
РКН сообщил о 18 фишинговых атаках на ресурсы единого дня голосования

