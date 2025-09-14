https://ria.ru/20250914/ataka-2041824964.html
Роскомнадзор зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Роскомнадзор в воскресенье зафиксировал 99 DDos-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ, их общая продолжительность составила 3 часа 40 минут, сообщил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко."Четырнадцатого числа зафиксировано 99 DDos-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ. Общая продолжительность DDos-атак составила 3 часа 40 минут", - сказал Ижко в информационном центре ЦИК.
