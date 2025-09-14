Рейтинг@Mail.ru
13:30 14.09.2025 (обновлено: 13:34 14.09.2025)
Роскомнадзор зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Роскомнадзор в воскресенье зафиксировал 99 DDos-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ, их общая продолжительность составила 3 часа 40 минут, сообщил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко."Четырнадцатого числа зафиксировано 99 DDos-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ. Общая продолжительность DDos-атак составила 3 часа 40 минут", - сказал Ижко в информационном центре ЦИК.
Роскомнадзор зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭлектронное голосование в Москве
Электронное голосование в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Электронное голосование в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Роскомнадзор в воскресенье зафиксировал 99 DDos-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ, их общая продолжительность составила 3 часа 40 минут, сообщил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко.
"Четырнадцатого числа зафиксировано 99 DDos-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ. Общая продолжительность DDos-атак составила 3 часа 40 минут", - сказал Ижко в информационном центре ЦИК.
Единый день голосования — 2025ТехнологииМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
