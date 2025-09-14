https://ria.ru/20250914/ataka-2041824964.html

Роскомнадзор зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ

Роскомнадзор зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ - РИА Новости, 14.09.2025

Роскомнадзор зафиксировал 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ

Роскомнадзор в воскресенье зафиксировал 99 DDos-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ, их общая продолжительность составила 3 часа 40 минут, сообщил врио... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T13:30:00+03:00

2025-09-14T13:30:00+03:00

2025-09-14T13:34:00+03:00

единый день голосования — 2025

технологии

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041615759_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_3868ad9f406f2cc7a5e079683f9a5bf0.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Роскомнадзор в воскресенье зафиксировал 99 DDos-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ, их общая продолжительность составила 3 часа 40 минут, сообщил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко."Четырнадцатого числа зафиксировано 99 DDos-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ. Общая продолжительность DDos-атак составила 3 часа 40 минут", - сказал Ижко в информационном центре ЦИК.

https://ria.ru/20250914/tsik-2041796268.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования — 2025, технологии, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)