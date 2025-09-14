Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили миномет ВСУ в районе Выемки в ДНР - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/artilleristy-2041855081.html
ВС России уничтожили миномет ВСУ в районе Выемки в ДНР
ВС России уничтожили миномет ВСУ в районе Выемки в ДНР - РИА Новости, 14.09.2025
ВС России уничтожили миномет ВСУ в районе Выемки в ДНР
Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили огневую позицию 82-миллиметрового миномета ВСУ в районе населенного пункта Выемка в ДНР, сообщило министерство РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T16:04:00+03:00
2025-09-14T16:04:00+03:00
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили огневую позицию 82-миллиметрового миномета ВСУ в районе населенного пункта Выемка в ДНР, сообщило министерство обороны России. "Обеспечивая поддержку наступательных действий "Южной" группировки войск, артиллеристы 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады обнаружили и уничтожили мощным огневым налетом 152-миллиметровой артиллерии огневую позицию 82-миллиметрового миномета ВСУ в районе населенного пункта Выемка", - говорится в сообщении. В МО добавили, что артиллеристы "Южной" группировки войск продолжают наносить огневое поражение военной инфраструктуре противника, лишая передовые отряды врага возможности вести организованную оборону, способствуя тем самым успешному продвижению штурмовых отрядов группировки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили миномет ВСУ в районе Выемки в ДНР

Артиллеристы "Юга" уничтожили миномет ВСУ в районе Выемки в ДНР

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили огневую позицию 82-миллиметрового миномета ВСУ в районе населенного пункта Выемка в ДНР, сообщило министерство обороны России.
"Обеспечивая поддержку наступательных действий "Южной" группировки войск, артиллеристы 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады обнаружили и уничтожили мощным огневым налетом 152-миллиметровой артиллерии огневую позицию 82-миллиметрового миномета ВСУ в районе населенного пункта Выемка", - говорится в сообщении.
В МО добавили, что артиллеристы "Южной" группировки войск продолжают наносить огневое поражение военной инфраструктуре противника, лишая передовые отряды врага возможности вести организованную оборону, способствуя тем самым успешному продвижению штурмовых отрядов группировки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала