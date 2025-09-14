https://ria.ru/20250914/artilleristy-2041855081.html
ВС России уничтожили миномет ВСУ в районе Выемки в ДНР
ВС России уничтожили миномет ВСУ в районе Выемки в ДНР - РИА Новости, 14.09.2025
ВС России уничтожили миномет ВСУ в районе Выемки в ДНР
Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили огневую позицию 82-миллиметрового миномета ВСУ в районе населенного пункта Выемка в ДНР, сообщило министерство
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили огневую позицию 82-миллиметрового миномета ВСУ в районе населенного пункта Выемка в ДНР, сообщило министерство обороны России. "Обеспечивая поддержку наступательных действий "Южной" группировки войск, артиллеристы 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады обнаружили и уничтожили мощным огневым налетом 152-миллиметровой артиллерии огневую позицию 82-миллиметрового миномета ВСУ в районе населенного пункта Выемка", - говорится в сообщении. В МО добавили, что артиллеристы "Южной" группировки войск продолжают наносить огневое поражение военной инфраструктуре противника, лишая передовые отряды врага возможности вести организованную оборону, способствуя тем самым успешному продвижению штурмовых отрядов группировки.
донецкая народная республика
2025
ВС России уничтожили миномет ВСУ в районе Выемки в ДНР
Артиллеристы "Юга" уничтожили миномет ВСУ в районе Выемки в ДНР