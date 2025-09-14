ВС России уничтожили миномет ВСУ в районе Выемки в ДНР

https://ria.ru/20250914/artilleristy-2041855081.html

Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили огневую позицию 82-миллиметрового миномета ВСУ в районе населенного пункта Выемка в ДНР, сообщило министерство РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T16:04:00+03:00

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили огневую позицию 82-миллиметрового миномета ВСУ в районе населенного пункта Выемка в ДНР, сообщило министерство обороны России. "Обеспечивая поддержку наступательных действий "Южной" группировки войск, артиллеристы 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады обнаружили и уничтожили мощным огневым налетом 152-миллиметровой артиллерии огневую позицию 82-миллиметрового миномета ВСУ в районе населенного пункта Выемка", - говорится в сообщении. В МО добавили, что артиллеристы "Южной" группировки войск продолжают наносить огневое поражение военной инфраструктуре противника, лишая передовые отряды врага возможности вести организованную оборону, способствуя тем самым успешному продвижению штурмовых отрядов группировки.

донецкая народная республика

2025

