В Армении уберут изображение горы Арарат со штампов в паспорте

ЕРЕВАН, 14 сен — РИА Новости. Армения с 1 ноября уберет изображение горы Арарат со штампов, соответствующее решение приняло правительство. Изменения внесены в решение от 12 мая 2011 года. На сайте опубликовали новый образец печати. Ранее премьер Армении Никол Пашинян призвал соотечественников признать, что высочайшей точкой Армении является гора Арагац, и не концентрироваться на Арарате, находящемся на территории Турции.Кроме того, он заявил, что термин "Западная Армения", которым в республике принято называть входящие в состав современной Турции территории исторической Армении, раздражают соседей республики. В январе 2024 года Пашинян сказал, что стране нужна новая конституция, которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях. Позднее он уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

