08:30 14.09.2025
В Аргентине разбился самолет, выполнявший трюки
в мире
аргентина
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Двухместный самолет, выполнявший трюки, упал в субботу в аргентинской провинции Кордоба, оба пилота погибли, передает портал Infobae со ссылкой на источники из полиции. По данным портала, трагедия произошла в субботу днём, на мероприятии на аэродроме города Бель-Виль, на котором участники показывали трюки в воздухе. "Погибшими оказались двое мужчин из (провинции - ред.) Санта-Фе", - рассказали порталу источники из местной полиции. Infobae отмечает, что на данный момент неизвестна причина авиакатастрофы. Отмечается, что, по предварительным данным, самолет потерял подъемную силу, ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся при ударе.
в мире, аргентина
В мире, Аргентина
В Аргентине разбился самолет, выполнявший трюки

В аргентинской провинции Кордоба разбился выполнявший трюки двухместный самолет

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Двухместный самолет, выполнявший трюки, упал в субботу в аргентинской провинции Кордоба, оба пилота погибли, передает портал Infobae со ссылкой на источники из полиции.
По данным портала, трагедия произошла в субботу днём, на мероприятии на аэродроме города Бель-Виль, на котором участники показывали трюки в воздухе.
"Погибшими оказались двое мужчин из (провинции - ред.) Санта-Фе", - рассказали порталу источники из местной полиции.
Infobae отмечает, что на данный момент неизвестна причина авиакатастрофы. Отмечается, что, по предварительным данным, самолет потерял подъемную силу, ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся при ударе.
В миреАргентина
 
 
