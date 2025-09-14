https://ria.ru/20250914/argentina-2041780656.html
В Аргентине разбился самолет, выполнявший трюки
В Аргентине разбился самолет, выполнявший трюки - РИА Новости, 14.09.2025
В Аргентине разбился самолет, выполнявший трюки
14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Двухместный самолет, выполнявший трюки, упал в субботу в аргентинской провинции Кордоба, оба пилота погибли, передает портал Infobae со ссылкой на источники из полиции. По данным портала, трагедия произошла в субботу днём, на мероприятии на аэродроме города Бель-Виль, на котором участники показывали трюки в воздухе. "Погибшими оказались двое мужчин из (провинции - ред.) Санта-Фе", - рассказали порталу источники из местной полиции. Infobae отмечает, что на данный момент неизвестна причина авиакатастрофы. Отмечается, что, по предварительным данным, самолет потерял подъемную силу, ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся при ударе.
В Аргентине разбился самолет, выполнявший трюки
В аргентинской провинции Кордоба разбился выполнявший трюки двухместный самолет