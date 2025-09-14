https://ria.ru/20250914/anokhin-2041773201.html
ПВО сбила 12 дронов над Смоленской областью
ПВО сбила 12 дронов над Смоленской областью - РИА Новости, 14.09.2025
ПВО сбила 12 дронов над Смоленской областью
Силами ПВО уничтожено 12 дронов над Смоленской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telergam-канале. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T06:47:00+03:00
2025-09-14T06:47:00+03:00
2025-09-14T06:49:00+03:00
смоленская область
специальная военная операция на украине
безопасность
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38501/66/385016650_0:111:2978:1786_1920x0_80_0_0_6add0e252adbed27d567be986a6e0997.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Силами ПВО уничтожено 12 дронов над Смоленской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telergam-канале."Сегодня наш регион вновь подвергся атаке украинских БПЛА. В течение ночи и утром силами ПВО уничтожено 12 дронов над территорией Смоленской области. На месте работают оперативные службы", - сообщил губернатор.По его данным, повреждений объектов инфраструктуры нет, никто из жителей не пострадал.
https://ria.ru/20250914/plan-2041771351.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38501/66/385016650_311:0:2978:2000_1920x0_80_0_0_198c66026bd4667134e16e095cfee9a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, безопасность, василий анохин
Смоленская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Василий Анохин
ПВО сбила 12 дронов над Смоленской областью
Анохин: над Смоленской областью уничтожили 12 дронов, пострадавших нет