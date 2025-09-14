ПВО сбила 12 дронов над Смоленской областью

https://ria.ru/20250914/anokhin-2041773201.html

Силами ПВО уничтожено 12 дронов над Смоленской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telergam-канале. РИА Новости, 14.09.2025

смоленская область

специальная военная операция на украине

безопасность

василий анохин

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Силами ПВО уничтожено 12 дронов над Смоленской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telergam-канале."Сегодня наш регион вновь подвергся атаке украинских БПЛА. В течение ночи и утром силами ПВО уничтожено 12 дронов над территорией Смоленской области. На месте работают оперативные службы", - сообщил губернатор.По его данным, повреждений объектов инфраструктуры нет, никто из жителей не пострадал.

