https://ria.ru/20250914/aeroport-2041797575.html
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения - РИА Новости, 14.09.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T10:16:00+03:00
2025-09-14T10:16:00+03:00
2025-09-14T10:17:00+03:00
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/55/1500365526_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_fecddfc4039c5b26467f8cef89719d67.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Нижнего Новгорода."Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250914/bespilotniki-2041795048.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/55/1500365526_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_67013692ccc61c3b04d8f74694c9f47d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на прием и выпуск самолетов