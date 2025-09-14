https://ria.ru/20250914/aeroport-2041791349.html
В аэропорту Саранска ввели временные ограничения
2025-09-14T09:37:00+03:00
2025-09-14T09:37:00+03:00
2025-09-14T09:42:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саранска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Саранск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
