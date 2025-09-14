https://ria.ru/20250914/aeroport-2041791349.html

В аэропорту Саранска ввели временные ограничения

В аэропорту Саранска ввели временные ограничения - РИА Новости, 14.09.2025

В аэропорту Саранска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саранска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саранска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Саранск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

