В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
