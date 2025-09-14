В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения

https://ria.ru/20250914/aeroport-2041780267.html

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

