Стратегия сработала. Россия получила больше, чем ожидала

Котировки золота обновили 26-летний максимум, увеличив стоимость российских золото-валютных резервов. Однако на следующей неделе все может измениться.

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Котировки золота обновили 26-летний максимум, увеличив стоимость российских золото-валютных резервов. Однако на следующей неделе все может измениться. О тенденциях на рынке драгметалла — в материале РИА Новости.Основная ставкаВремя показало, что наращивание Москвой доли золота в ЗВР было верным решением. Затяжной период геополитической напряженности толкает цены на металл вверх. По итогам августа, стоимость российских золотых запасов достигла рекордных 250 миллиардов долларов, следует из данных ЦБ. После июльского снижения актив прибавил 2,6%.Доля золота в резервах выросла до 36,5%. Это максимальный показатель с октября 1999-го, когда было 39,7%. Но тогда его стоимость оценивали лишь в 4,7 миллиарда долларов. Максимум (56,9%) зафиксировали в январе 1993-го, а минимум (2,1%) — в июне 2007-го.В сентябре цены продолжают ползти вверх. В ходе торгов на этой неделе металл обновил исторический порог в 3700 долларов за тройскую унцию, и, несмотря на некоторую коррекцию (к концу недели спотовые цены колеблются вблизи 3630 долларов), ожидания аналитиков остаются высокими."Золото — универсальный защитный актив, и сегодня его рост объясняется совокупностью причин. Прежде всего глобальная инфляция и геополитическая напряженность подталкивают инвесторов искать тихую гавань. К тому же рынок ждет скорого снижения ставок ФРС и других центробанков: доходность облигаций упадет, и золото выигрывает на этом фоне. Наконец, спрос усиливают сами ЦБ, которые сокращают долларовые резервы в пользу золотых. И это не временное явление, а структурный сдвиг", — объясняет инвестиционный советник в реестре ЦБ России Юлия Кузнецова.Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко соглашается, что имеет место сильный психологический аспект: ФРС достаточно дать намек на смягчение ДКП, чтобы вызвать подорожание золота. "Кроме этого, мы бы также обратили внимание на геополитическую неопределенность. Конфликт на Ближнем Востоке все еще далеко не исчерпан, а сейчас растет напряженность вокруг Венесуэлы", — добавляет он.Не только качествоЗолотой резерв России прирастает не только в стоимостном, но и в количественном отношении. Только за первое полугодие запасы увеличились до 450 тонн, что на 44% больше, чем в аналогичный период прошлого года, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Минприроды Александр Козлов. К концу года общий объем может превысить 500 тонн, считают в министерстве.Для России это вопрос безопасности, считает инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев. "После санкций 2022-го Россия ускорила переход от доллара и евро к золоту и другим "нейтральным" активам. Золото не только является надежной подушкой безопасности в периоды высокой нестабильности, обеспечивая высокую финансовую устойчивость и суверенитет, но и обладает высокой ликвидностью. Актив можно использовать в международных расчетах, особенно в рамках БРИКС", — говорит он.Высокая востребованность металла способствует привлечению частных средств в геологоразведку. Так, в 2025-м недропользователи запланировали вложить в разведку золота 103 миллиарда рублей, что на треть больше, чем годом ранее, сообщил Козлов. Государственные инвестиции при этом остались на уровне 2024-го — чуть больше миллиарда рублей.Существенного влияния на рынок эти вложения не окажут — все-таки от инвестиций в разведку до разработки месторождений пройдет немало времени, отмечает Кузнецова. Однако так создается стратегический задел на будущее. "Привлечение средств в геологоразведку — важный шаг для внутренней экономики. Он укрепляет ресурсную базу, обеспечивает новые рабочие места и повышает экспортный потенциал. В перспективе это позволит России сохранить и даже усилить позиции на мировом золотом рынке", — подчеркивает она.ПрогнозыВ целом эксперты ожидают сохранения восходящего тренда по меньшей мере до конца года.В ближайшее время наибольший риск представляет траектория процентной ставки в США: если регулятор сохранит ключевую ставку на прежнем уровне либо же даст сигнал о необходимости ужесточить ДКП, может начаться коррекция цен на драгметалл. Также не стоит забывать, что его стоимость довольно сильно отклонилась от средней — это тоже фактор в пользу возможного снижения, уточняет Дудченко.Тем не менее резкого спада в любом случае ждать не стоит. "Стремительных обвалов на рынке золота практически не бывает. В отличие от акций или криптовалют, драгметалл не привязан к ожиданиям быстрых доходностей, и резкие падения ему несвойственны. После сильного роста возможны коррекции на 10-15%, но они носят временный характер", — отмечает Кузнецова.При сохранении текущих трендов котировки могут достигнуть отметок $3700-3800 за тройскую унцию. Дальше все будет зависеть от того, сможет ли цена преодолеть данные отметки и продолжить рост, прогнозирует Дудченко.При базовом сценарии к концу года золото закрепится в диапазоне $3600-3700, соглашается Кузнецова. Если же произойдут новые кризисные события — валютные или банковские, — возможен рывок и к $3800.

