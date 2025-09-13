Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал с актрисы Мороз задолженность за ЖКУ
07:25 13.09.2025 (обновлено: 11:51 13.09.2025)
Суд взыскал с актрисы Мороз задолженность за ЖКУ
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд в Москве взыскал с актрисы Дарьи Мороз задолженность по оплате коммунальных платежей по искам столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - сказано в материалах. Уточняется, что фонд подавал в суд два иска на актрису, требования были удовлетворены. Сумма задолженности не сообщается. Решения вступили в силу.
происшествия, дарья мороз, россия
Происшествия, Дарья Мороз, Россия
Актриса Дарья Мороз
Актриса Дарья Мороз
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд в Москве взыскал с актрисы Дарьи Мороз задолженность по оплате коммунальных платежей по искам столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - сказано в материалах.
Уточняется, что фонд подавал в суд два иска на актрису, требования были удовлетворены.
Сумма задолженности не сообщается. Решения вступили в силу.
Народный артист России Александр Домогаров - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Суд взыскал с брата Домогарова задолженность по ЖКУ
21 апреля, 19:33
 
Происшествия Дарья Мороз Россия
 
 
