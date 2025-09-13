https://ria.ru/20250913/zhku-2041600954.html
Суд взыскал с актрисы Мороз задолженность за ЖКУ
Суд взыскал с актрисы Мороз задолженность за ЖКУ - РИА Новости, 13.09.2025
Суд взыскал с актрисы Мороз задолженность за ЖКУ
Суд в Москве взыскал с актрисы Дарьи Мороз задолженность по оплате коммунальных платежей по искам столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов,... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T07:25:00+03:00
2025-09-13T07:25:00+03:00
2025-09-13T11:51:00+03:00
происшествия
дарья мороз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041634585_0:171:2836:1766_1920x0_80_0_0_e72e1c851c2bcd2d7e8d4d82ce9bc361.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд в Москве взыскал с актрисы Дарьи Мороз задолженность по оплате коммунальных платежей по искам столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - сказано в материалах. Уточняется, что фонд подавал в суд два иска на актрису, требования были удовлетворены. Сумма задолженности не сообщается. Решения вступили в силу.
https://ria.ru/20250421/sud-2012599612.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041634585_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_c05560e6fed64256ccf0d0648c6a5d29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дарья мороз, россия
Происшествия, Дарья Мороз, Россия
Суд взыскал с актрисы Мороз задолженность за ЖКУ
Суд в Москве взыскал с Дарьи Мороз задолженность по коммунальным платежам
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд в Москве взыскал с актрисы Дарьи Мороз задолженность по оплате коммунальных платежей по искам столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - сказано в материалах.
Уточняется, что фонд подавал в суд два иска на актрису, требования были удовлетворены.
Сумма задолженности не сообщается. Решения вступили в силу.