Суд взыскал с актрисы Мороз задолженность за ЖКУ

Суд взыскал с актрисы Мороз задолженность за ЖКУ - РИА Новости, 13.09.2025

Суд взыскал с актрисы Мороз задолженность за ЖКУ

Суд в Москве взыскал с актрисы Дарьи Мороз задолженность по оплате коммунальных платежей по искам столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов,... РИА Новости, 13.09.2025

происшествия

дарья мороз

россия

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд в Москве взыскал с актрисы Дарьи Мороз задолженность по оплате коммунальных платежей по искам столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - сказано в материалах. Уточняется, что фонд подавал в суд два иска на актрису, требования были удовлетворены. Сумма задолженности не сообщается. Решения вступили в силу.

россия

2025

Новости

