В Узбекистане долгожительница может попасть в Книгу рекордов Гиннесса 

00:00 13.09.2025 (обновлено: 00:16 13.09.2025)
в мире
узбекистан
ферганская область
великобритания
ТАШКЕНТ, 13 сен – РИА Новости. Минюст Узбекистана официально признал 130-летнюю Хувайдо Умарову самым старым жителем страны. Она также может претендовать на звание самого пожилого человека на Земле и попасть в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает пресс-служба министерства.Акция министерства юстиции с названием "Ни один человек не останется без документов" выявила, что у Хувайдо Умаровой, родившейся в 1895 году, отсутствовали документы. "По исковому заявлению, поданному Бувайдинским районным отделом юстиции, межрайонный суд по гражданским делам города Коканд провел выездное заседание и официально установил факт рождения Хувайдо Умаровой 1 января 1895 года в Бувайдинском районе", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минюста.Хувайдо Умарову также рассматривают как кандидата для включения в Книгу рекордов Гиннесса как самого старого человека на планете, и работа в этом направлении уже начата, добавили в пресс-службе.В сообщении не уточняется, каким образом была установлена дата рождения Умаровой.Ранее, 21 августа, телеканал Sky News сообщал о жительнице Великобритании Этель Кейтерем, которая весной получила титул старейшего живущего человека и отметила свой 116-й день рождения.
узбекистан
ферганская область
великобритания
в мире, узбекистан, ферганская область, великобритания
В мире, Узбекистан, Ферганская область, Великобритания
ТАШКЕНТ, 13 сен – РИА Новости. Минюст Узбекистана официально признал 130-летнюю Хувайдо Умарову самым старым жителем страны. Она также может претендовать на звание самого пожилого человека на Земле и попасть в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает пресс-служба министерства.
Акция министерства юстиции с названием "Ни один человек не останется без документов" выявила, что у Хувайдо Умаровой, родившейся в 1895 году, отсутствовали документы.
"По исковому заявлению, поданному Бувайдинским районным отделом юстиции, межрайонный суд по гражданским делам города Коканд провел выездное заседание и официально установил факт рождения Хувайдо Умаровой 1 января 1895 года в Бувайдинском районе", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минюста.
Хувайдо Умарову также рассматривают как кандидата для включения в Книгу рекордов Гиннесса как самого старого человека на планете, и работа в этом направлении уже начата, добавили в пресс-службе.
В сообщении не уточняется, каким образом была установлена дата рождения Умаровой.
Ранее, 21 августа, телеканал Sky News сообщал о жительнице Великобритании Этель Кейтерем, которая весной получила титул старейшего живущего человека и отметила свой 116-й день рождения.
