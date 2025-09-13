https://ria.ru/20250913/zhitel-2041580709.html

В Узбекистане долгожительница может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

в мире

узбекистан

ферганская область

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948424573_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_06cb060e51eb02232272ecbc3f59a0f4.jpg

ТАШКЕНТ, 13 сен – РИА Новости. Минюст Узбекистана официально признал 130-летнюю Хувайдо Умарову самым старым жителем страны. Она также может претендовать на звание самого пожилого человека на Земле и попасть в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает пресс-служба министерства.Акция министерства юстиции с названием "Ни один человек не останется без документов" выявила, что у Хувайдо Умаровой, родившейся в 1895 году, отсутствовали документы. "По исковому заявлению, поданному Бувайдинским районным отделом юстиции, межрайонный суд по гражданским делам города Коканд провел выездное заседание и официально установил факт рождения Хувайдо Умаровой 1 января 1895 года в Бувайдинском районе", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минюста.Хувайдо Умарову также рассматривают как кандидата для включения в Книгу рекордов Гиннесса как самого старого человека на планете, и работа в этом направлении уже начата, добавили в пресс-службе.В сообщении не уточняется, каким образом была установлена дата рождения Умаровой.Ранее, 21 августа, телеканал Sky News сообщал о жительнице Великобритании Этель Кейтерем, которая весной получила титул старейшего живущего человека и отметила свой 116-й день рождения.

