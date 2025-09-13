https://ria.ru/20250913/zemletryasenie-2041596582.html

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, подземные толчки ощущались в населенных пунктах... РИА Новости, 13.09.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова, сообщил Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.Вместе с тем, по данным приборов Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (KVERT), магнитуда сейсмособытия составила 7,7."Время UTC: 13 сентября 2025 02:37:53 (14.37 камчатского времени, 5.37 мск. — Прим. Ред). Координаты: 53,0119 северной широты, 160,4422 восточной долготы. Магнитуда: 6,3", — сообщили в РАН.По данным геофизической службы, эпицентр подземного толчка располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,8 километра.Предварительная оценка интенсивности сотрясений в Петропавловске-Камчатском составила до шести баллов. Информация о возможных последствиях или пострадавших не поступала.Как передает корреспондент РИА Новости, жителей Петропавловска-Камчатского подземные толчки заметно встревожили: люди спешно вышли на улицу из домов, офисов и торговых центров.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.

происшествия