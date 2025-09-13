Рейтинг@Mail.ru
"Скажем, что это русские". На Западе раскрыли план Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 13.09.2025
"Скажем, что это русские". На Западе раскрыли план Зеленского
"Скажем, что это русские". На Западе раскрыли план Зеленского - РИА Новости, 13.09.2025
"Скажем, что это русские". На Западе раскрыли план Зеленского
Украинские спецслужбы по согласованию с Владимиром Зеленским могли устроить провокацию с дронами в Польше, предположил британский геополитический аналитик... РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Украинские спецслужбы по согласованию с Владимиром Зеленским могли устроить провокацию с дронами в Польше, предположил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."Можно представить, как Зеленский, (начальник военной разведки Украины Кирилл — прим. ред.) Буданов* и (глава СБУ Василий — прим. ред.) Малюк собрались вместе и решили после очередного большого ракетно-дронового удара России по западной Украине попробовать собрать все беспилотники в стране и отправить их в Польшу. А потом, мол, скажем, что это сделали русские и потребуем, чтобы европейцы и американцы разобрались с этим с помощью ВВС и ПВО", — сказал он.По словам эксперта, у Зеленского "есть мотивы и средства" для совершения подобного рода провокации.Инцидент с БПЛА в ПольшеПольский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.* Признан в России террористом и экстремистом
"Скажем, что это русские". На Западе раскрыли план Зеленского

Меркурис: Зеленский мог устроить провокацию с БПЛА в Польше ради западной ПВО

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Украинские спецслужбы по согласованию с Владимиром Зеленским могли устроить провокацию с дронами в Польше, предположил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
"Можно представить, как Зеленский, (начальник военной разведки Украины Кирилл — прим. ред.) Буданов* и (глава СБУ Василий — прим. ред.) Малюк собрались вместе и решили после очередного большого ракетно-дронового удара России по западной Украине попробовать собрать все беспилотники в стране и отправить их в Польшу. А потом, мол, скажем, что это сделали русские и потребуем, чтобы европейцы и американцы разобрались с этим с помощью ВВС и ПВО", — сказал он.
По словам эксперта, у Зеленского "есть мотивы и средства" для совершения подобного рода провокации.
Инцидент с БПЛА в Польше
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.
* Признан в России террористом и экстремистом
Специальная военная операция на Украине
 
 
