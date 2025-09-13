Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что произошло с Зеленским на Украине - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 13.09.2025 (обновлено: 16:51 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/zelenskiy-2041623146.html
СМИ рассказали, что произошло с Зеленским на Украине
СМИ рассказали, что произошло с Зеленским на Украине - РИА Новости, 13.09.2025
СМИ рассказали, что произошло с Зеленским на Украине
Владимир Зеленский стал уязвимым из-за желания населения Украины избрать нового президента и закончить конфликт с Россией, пишет American Greatness. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T10:35:00+03:00
2025-09-13T16:51:00+03:00
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030846240_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c051769d3c09e5a64826d6c2f43a8e65.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский стал уязвимым из-за желания населения Украины избрать нового президента и закончить конфликт с Россией, пишет American Greatness."Уставшее от боевых действий население хочет нового президента и мирного урегулирования конфликта. Этот факт делает Зеленского не столько героическим государственным деятелем, сколько уязвимым действующим президентом с извращенным стимулом: продолжать медленно продвигать мирный процесс, доить западных налогоплательщиков и откладывать выборы, которые он почти наверняка проиграет", — говорится в публикации.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024-го. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование было отменено под предлогом действующего в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
https://ria.ru/20250913/ryutte-2041635795.html
https://ria.ru/20250913/kallas-2041604845.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030846240_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_28613d5bce3961669e95a048fc46da03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин
СМИ рассказали, что произошло с Зеленским на Украине

AG: Зеленский стал уязвимым из-за желания украинцев избрать нового президента

© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский стал уязвимым из-за желания населения Украины избрать нового президента и закончить конфликт с Россией, пишет American Greatness.
«
"Уставшее от боевых действий население хочет нового президента и мирного урегулирования конфликта. Этот факт делает Зеленского не столько героическим государственным деятелем, сколько уязвимым действующим президентом с извращенным стимулом: продолжать медленно продвигать мирный процесс, доить западных налогоплательщиков и откладывать выборы, которые он почти наверняка проиграет", — говорится в публикации.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает во время телеинтервью Fox News возле Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
"Доберутся всего за пять минут". Рютте сделал дерзкое заявление о России
Вчера, 11:58
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024-го. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование было отменено под предлогом действующего в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Новое заявление Каллас о России поразило журналиста
Вчера, 08:29
 
В миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала