Пушков дал совет Стуббу по поводу Зеленского
02:07 13.09.2025
Пушков дал совет Стуббу по поводу Зеленского
в мире
киев
финляндия
украина
владимир зеленский
алексей пушков
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал главе Финляндии Александру Стуббу вернуться к жене после его слов о том, что на неделе он провел с Владимиром Зеленским больше времени, чем с супругой. В четверг Стубб прибыл с визитом на Украину. На пресс-конференции в Киеве он отметил, что на неделе провел с Зеленским больше времени, чем с собственной женой. "По словам президента Финляндии Стубба, у него ощущение, что он проводит с Зеленским больше времени, чем со своей женой. Однако, насколько можно судить, это мало на что влияет: Зеленский по-прежнему недоволен. Стуббу можно посоветовать вернуться к жене", - написал Пушков в Telegram-канале. Как пояснял на пресс-конференции Стубб, на прошлой неделе они с Зеленским провели четыре дня в Дании, где проходила встреча в формате Северо-Балтийской восьмерки (NB8) , куда до этого вместе летели из Парижа, где собиралась так называемая коалиция желающих, а уже в четверг они снова встретились в рамках официального визита финского лидера в Киев. При этом Стубб отметил, что его супруга приехала в Киев раньше него.
в мире, киев, финляндия, украина, владимир зеленский, алексей пушков
В мире, Киев, Финляндия, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Пушков
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал главе Финляндии Александру Стуббу вернуться к жене после его слов о том, что на неделе он провел с Владимиром Зеленским больше времени, чем с супругой.
В четверг Стубб прибыл с визитом на Украину. На пресс-конференции в Киеве он отметил, что на неделе провел с Зеленским больше времени, чем с собственной женой.
"По словам президента Финляндии Стубба, у него ощущение, что он проводит с Зеленским больше времени, чем со своей женой. Однако, насколько можно судить, это мало на что влияет: Зеленский по-прежнему недоволен. Стуббу можно посоветовать вернуться к жене", - написал Пушков в Telegram-канале.
Как пояснял на пресс-конференции Стубб, на прошлой неделе они с Зеленским провели четыре дня в Дании, где проходила встреча в формате Северо-Балтийской восьмерки (NB8) , куда до этого вместе летели из Парижа, где собиралась так называемая коалиция желающих, а уже в четверг они снова встретились в рамках официального визита финского лидера в Киев. При этом Стубб отметил, что его супруга приехала в Киев раньше него.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Зеленский снова нагрубил Китаю
12 сентября, 20:27
 
