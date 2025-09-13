https://ria.ru/20250913/zelenskiy-2041587612.html

Пушков дал совет Стуббу по поводу Зеленского

Пушков дал совет Стуббу по поводу Зеленского - РИА Новости, 13.09.2025

Пушков дал совет Стуббу по поводу Зеленского

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал главе Финляндии Александру Стуббу вернуться к жене после его слов о том, что на неделе он провел с Владимиром... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T02:07:00+03:00

2025-09-13T02:07:00+03:00

2025-09-13T02:07:00+03:00

в мире

киев

финляндия

украина

владимир зеленский

алексей пушков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_8152e4129f69f55213a29e51a1a56cf9.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал главе Финляндии Александру Стуббу вернуться к жене после его слов о том, что на неделе он провел с Владимиром Зеленским больше времени, чем с супругой. В четверг Стубб прибыл с визитом на Украину. На пресс-конференции в Киеве он отметил, что на неделе провел с Зеленским больше времени, чем с собственной женой. "По словам президента Финляндии Стубба, у него ощущение, что он проводит с Зеленским больше времени, чем со своей женой. Однако, насколько можно судить, это мало на что влияет: Зеленский по-прежнему недоволен. Стуббу можно посоветовать вернуться к жене", - написал Пушков в Telegram-канале. Как пояснял на пресс-конференции Стубб, на прошлой неделе они с Зеленским провели четыре дня в Дании, где проходила встреча в формате Северо-Балтийской восьмерки (NB8) , куда до этого вместе летели из Парижа, где собиралась так называемая коалиция желающих, а уже в четверг они снова встретились в рамках официального визита финского лидера в Киев. При этом Стубб отметил, что его супруга приехала в Киев раньше него.

https://ria.ru/20250912/zelenskij-2041557346.html

киев

финляндия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, финляндия, украина, владимир зеленский, алексей пушков