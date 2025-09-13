https://ria.ru/20250913/zapusk-2041595332.html

С Плесецка стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя спутниками

С Плесецка стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя спутниками

2025-09-13T05:38:00+03:00

2025-09-13T05:38:00+03:00

2025-09-13T11:27:00+03:00

плесецк

архангельская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

безопасность

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России и учебно-исследовательским аппаратом "Можаец-6", сообщили в военном ведомстве."С космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России и учебно-исследовательским космическим аппаратом "Можаец-6"", — говорится в сообщении."Можаец-6", как уточнили в ведомстве, создан слушателем Военно-космической академии А. Ф. Можайского. Он предназначен для отработки алгоритмов астронавигации.

