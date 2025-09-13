https://ria.ru/20250913/zamorozki-2041602036.html
В Подмосковье зафиксировали первые в осеннем сезоне заморозки
В Подмосковье зафиксировали первые в осеннем сезоне заморозки - РИА Новости, 13.09.2025
В Подмосковье зафиксировали первые в осеннем сезоне заморозки
Первые в осеннем сезоне заморозки зафиксированы в столичном регионе минувшей ночью, в подмосковных Черустях ночной минимум составил минус 0,8 градуса, сообщил... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T07:46:00+03:00
2025-09-13T07:46:00+03:00
2025-09-13T07:46:00+03:00
московская область (подмосковье)
москва
новая москва
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/32/1560063220_0:93:3314:1957_1920x0_80_0_0_d955fcd7e831e0b038a9d29f80e8117a.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Первые в осеннем сезоне заморозки зафиксированы в столичном регионе минувшей ночью, в подмосковных Черустях ночной минимум составил минус 0,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Минувшей ночью, впервые в осеннем сезоне, на территории столичного региона отмечены заморозки. Своё звание "полюса холода" Подмосковья подтвердили Черусти, там ночной минимум составил минус 0,8 градуса", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что в Москве минимальная температура воздуха составила плюс 6,5 - это самая холодная ночь в столице с начала сентября. В Новой Москве, в Михайловском было всего плюс 1,7 градуса.
https://ria.ru/20250912/osen-2041486687.html
московская область (подмосковье)
москва
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/32/1560063220_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_9505bdc2af10ff9a8166402be16992ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), москва, новая москва, михаил леус
Московская область (Подмосковье), Москва, Новая Москва, Михаил Леус
В Подмосковье зафиксировали первые в осеннем сезоне заморозки
Синоптик Леус: заморозки впервые в сезоне зафиксированы в подмосковных Черустях