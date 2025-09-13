Рейтинг@Mail.ru
13.09.2025
В Подмосковье зафиксировали первые в осеннем сезоне заморозки
07:46 13.09.2025
В Подмосковье зафиксировали первые в осеннем сезоне заморозки
Первые в осеннем сезоне заморозки зафиксированы в столичном регионе минувшей ночью, в подмосковных Черустях ночной минимум составил минус 0,8 градуса, сообщил...
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Первые в осеннем сезоне заморозки зафиксированы в столичном регионе минувшей ночью, в подмосковных Черустях ночной минимум составил минус 0,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Минувшей ночью, впервые в осеннем сезоне, на территории столичного региона отмечены заморозки. Своё звание "полюса холода" Подмосковья подтвердили Черусти, там ночной минимум составил минус 0,8 градуса", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что в Москве минимальная температура воздуха составила плюс 6,5 - это самая холодная ночь в столице с начала сентября. В Новой Москве, в Михайловском было всего плюс 1,7 градуса.
В Подмосковье зафиксировали первые в осеннем сезоне заморозки

Синоптик Леус: заморозки впервые в сезоне зафиксированы в подмосковных Черустях

Скамья в парке усадьбы Кусково - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Какая погода ждет нас осенью: что говорят синоптики и народные приметы
12 сентября, 19:12
 
