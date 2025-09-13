https://ria.ru/20250913/zamorozki-2041602036.html

В Подмосковье зафиксировали первые в осеннем сезоне заморозки

В Подмосковье зафиксировали первые в осеннем сезоне заморозки - РИА Новости, 13.09.2025

В Подмосковье зафиксировали первые в осеннем сезоне заморозки

Первые в осеннем сезоне заморозки зафиксированы в столичном регионе минувшей ночью, в подмосковных Черустях ночной минимум составил минус 0,8 градуса, сообщил... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T07:46:00+03:00

2025-09-13T07:46:00+03:00

2025-09-13T07:46:00+03:00

московская область (подмосковье)

москва

новая москва

михаил леус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/32/1560063220_0:93:3314:1957_1920x0_80_0_0_d955fcd7e831e0b038a9d29f80e8117a.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Первые в осеннем сезоне заморозки зафиксированы в столичном регионе минувшей ночью, в подмосковных Черустях ночной минимум составил минус 0,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Минувшей ночью, впервые в осеннем сезоне, на территории столичного региона отмечены заморозки. Своё звание "полюса холода" Подмосковья подтвердили Черусти, там ночной минимум составил минус 0,8 градуса", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что в Москве минимальная температура воздуха составила плюс 6,5 - это самая холодная ночь в столице с начала сентября. В Новой Москве, в Михайловском было всего плюс 1,7 градуса.

https://ria.ru/20250912/osen-2041486687.html

московская область (подмосковье)

москва

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), москва, новая москва, михаил леус