В Одессе прогремели взрывы

2025-09-13T03:17:00+03:00
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на субботу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский 24-й канал. "Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области сигнал воздушной тревоги звучал с 2.24 до 3.07. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся среди прочего по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
