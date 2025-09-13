https://ria.ru/20250913/vzryvy-2041590120.html

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 13.09.2025

В Одессе прогремели взрывы

Взрывы прогремели в ночь на субботу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский 24-й канал. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на субботу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский 24-й канал. "Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области сигнал воздушной тревоги звучал с 2.24 до 3.07. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся среди прочего по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

