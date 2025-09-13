Рейтинг@Mail.ru
При взрыве в Мадриде пострадали 25 человек - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/vzryv-2041747245.html
При взрыве в Мадриде пострадали 25 человек
При взрыве в Мадриде пострадали 25 человек - РИА Новости, 13.09.2025
При взрыве в Мадриде пострадали 25 человек
По меньшей мере 25 человек пострадали при взрыве в баре в Мадриде, среди них трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает El Pais. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T21:55:00+03:00
2025-09-13T21:55:00+03:00
в мире
мадрид
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041727820_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_241d72fb250ac98e41fc2e47f8058aaa.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. По меньшей мере 25 человек пострадали при взрыве в баре в Мадриде, среди них трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает El Pais."По меньшей мере 25 человек получили ранения в результате взрыва газа в субботу в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде. Среди них трое находятся в тяжелом состоянии, двое — в потенциально тяжелом", — говорится в заявлении.Уточняется, что при взрыве пострадал сам бар и жилая квартира, которая находилась над помещением. Также СМИ отмечают, что место взрыва спасатели расчищают вручную.Причины случившегося пока не уточняются. Предположительно, в помещении взорвался газ.
https://ria.ru/20250913/pozhar-2041744934.html
https://ria.ru/20250913/chp-2041743900.html
мадрид
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041727820_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_502ac6055fac8c491326dc3cf4756de8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мадрид, испания
В мире, Мадрид, Испания
При взрыве в Мадриде пострадали 25 человек

El Pais: минимум 25 человек пострадали при взрыве в баре в Мадриде

© Getty Images / Europa Press NewsЭкстренные службы на месте взрыва в баре в Мадриде
Экстренные службы на месте взрыва в баре в Мадриде - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Getty Images / Europa Press News
Экстренные службы на месте взрыва в баре в Мадриде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. По меньшей мере 25 человек пострадали при взрыве в баре в Мадриде, среди них трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает El Pais.
"По меньшей мере 25 человек получили ранения в результате взрыва газа в субботу в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде. Среди них трое находятся в тяжелом состоянии, двое — в потенциально тяжелом", — говорится в заявлении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Пожар уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей, сообщили СМИ
Вчера, 21:33
Уточняется, что при взрыве пострадал сам бар и жилая квартира, которая находилась над помещением. Также СМИ отмечают, что место взрыва спасатели расчищают вручную.
Причины случившегося пока не уточняются. Предположительно, в помещении взорвался газ.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
При взрыве в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии
Вчера, 21:21
 
В миреМадридИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала