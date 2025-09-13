https://ria.ru/20250913/vzryv-2041747245.html
При взрыве в Мадриде пострадали 25 человек
По меньшей мере 25 человек пострадали при взрыве в баре в Мадриде, среди них трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает El Pais. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. По меньшей мере 25 человек пострадали при взрыве в баре в Мадриде, среди них трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает El Pais."По меньшей мере 25 человек получили ранения в результате взрыва газа в субботу в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде. Среди них трое находятся в тяжелом состоянии, двое — в потенциально тяжелом", — говорится в заявлении.Уточняется, что при взрыве пострадал сам бар и жилая квартира, которая находилась над помещением. Также СМИ отмечают, что место взрыва спасатели расчищают вручную.Причины случившегося пока не уточняются. Предположительно, в помещении взорвался газ.
