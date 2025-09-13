https://ria.ru/20250913/vzryv-2041582420.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 13.09.2025
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел после полуночи в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел после полуночи в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
