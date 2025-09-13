https://ria.ru/20250913/vzryv-2041582420.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 13.09.2025

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел после полуночи в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T00:27:00+03:00

2025-09-13T00:27:00+03:00

2025-09-13T00:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сумская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001867365_0:141:1009:708_1920x0_80_0_0_657f19e6d49f4a095ee419ae19b49790.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел после полуночи в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины