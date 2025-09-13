https://ria.ru/20250913/vybory-2041755417.html

Все избирательные участки в Москве закрылись штатно

Все избирательные участки в Москве закрылись штатно - РИА Новости, 13.09.2025

Все избирательные участки в Москве закрылись штатно

Все избирательные участки в Москве по итогам второго дня выборов глав регионов РФ закрылись штатно, заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T23:41:00+03:00

2025-09-13T23:41:00+03:00

2025-09-13T23:41:00+03:00

политика

россия

москва

республика коми

дмитрий реут

мосгоризбирком

московская городская избирательная комиссия

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455789_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5db24fc1a6a03bdca8c513d3d641b715.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Все избирательные участки в Москве по итогам второго дня выборов глав регионов РФ закрылись штатно, заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. "Что касается общей ситуации, порядка на участках, мне тоже вам тут нечего рассказать, кроме того, что все было хорошо. Оборудование все отработало без сбоев, без каких-либо проблем. Ну и точно так же все спокойно было при голосовании. Избиратели приходили, голосовали, общались с членами участковых комиссий, с волонтерами. Все было хорошо. Поэтому ждем наших избирателей завтра на наших избирательных участках", - сказал Реут на брифинге в общественно-информационном центре города Москвы. В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних граждан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250913/veteran-2041755022.html

россия

москва

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, москва, республика коми, дмитрий реут , мосгоризбирком, московская городская избирательная комиссия, единый день голосования — 2025