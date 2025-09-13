Рейтинг@Mail.ru
Все избирательные участки в Москве закрылись штатно - РИА Новости, 13.09.2025
23:41 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/vybory-2041755417.html
Все избирательные участки в Москве закрылись штатно
Все избирательные участки в Москве закрылись штатно - РИА Новости, 13.09.2025
Все избирательные участки в Москве закрылись штатно
Все избирательные участки в Москве по итогам второго дня выборов глав регионов РФ закрылись штатно, заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
2025-09-13T23:41:00+03:00
2025-09-13T23:41:00+03:00
политика
россия
москва
республика коми
дмитрий реут
мосгоризбирком
московская городская избирательная комиссия
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455789_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5db24fc1a6a03bdca8c513d3d641b715.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Все избирательные участки в Москве по итогам второго дня выборов глав регионов РФ закрылись штатно, заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. "Что касается общей ситуации, порядка на участках, мне тоже вам тут нечего рассказать, кроме того, что все было хорошо. Оборудование все отработало без сбоев, без каких-либо проблем. Ну и точно так же все спокойно было при голосовании. Избиратели приходили, голосовали, общались с членами участковых комиссий, с волонтерами. Все было хорошо. Поэтому ждем наших избирателей завтра на наших избирательных участках", - сказал Реут на брифинге в общественно-информационном центре города Москвы. В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних граждан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250913/veteran-2041755022.html
россия
москва
республика коми
политика, россия, москва, республика коми, дмитрий реут , мосгоризбирком, московская городская избирательная комиссия, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Москва, Республика Коми, Дмитрий Реут , Мосгоризбирком, Московская городская избирательная комиссия, Единый день голосования — 2025
Все избирательные участки в Москве закрылись штатно

Реут: все избирательные участки в Москве закрылись штатно

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкИнформационный центр ЦИК РФ
Информационный центр ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Информационный центр ЦИК РФ . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Все избирательные участки в Москве по итогам второго дня выборов глав регионов РФ закрылись штатно, заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Что касается общей ситуации, порядка на участках, мне тоже вам тут нечего рассказать, кроме того, что все было хорошо. Оборудование все отработало без сбоев, без каких-либо проблем. Ну и точно так же все спокойно было при голосовании. Избиратели приходили, голосовали, общались с членами участковых комиссий, с волонтерами. Все было хорошо. Поэтому ждем наших избирателей завтра на наших избирательных участках", - сказал Реут на брифинге в общественно-информационном центре города Москвы.
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних граждан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Ветеран ВОВ Михаил Степанович Латоха - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
На выборах в Севастополе проголосовал столетний ветеран войны
Вчера, 23:39
 
ПолитикаРоссияМоскваРеспублика КомиДмитрий РеутМосгоризбиркомМосковская городская избирательная комиссияЕдиный день голосования — 2025
 
 
